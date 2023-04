Będziesz w szoku. Oto osiem hitowych piosenek, które mówią o czymś zupełnie innym, niż myślałeś

W historii muzyki sporo jest niejednoznacznych piosenek. Czasem od sensu utworu odrywa nas taneczna melodia, a czasem tekst ma drugie dno, które wcale nie przyszłoby nam do głowy, gdyby swojego przeboju nie wyjaśnił autor. Oto 8 muzycznych hitów, które mówią o czymś zupełnie innym, niż się wydaje. Uwaga, będziesz zaskoczony!

Niektóre piosenki mówią o czymś zupełnie innym, niż się wydaje Fot. Kadry z YouTube / Rihanna, James Blunt, Madonna

1. "You're Beautiful" James Blunt

"You're beautiful" Jamesa Blunta z 2004 roku jest powszechnie uważane za słodką, romantyczną balladę, w której mężczyzna wychwala urodę swojej ukochanej i która idealnie nadaje się na pierwszy taniec na weselu. Nic bardziej mylnego. Wokalista nie przebierał w słowach i w jednym z wywiadów stwierdził, że ludzie, którzy tak sądzą, są "popiep***ni".

O czym jest więc "You're beautiful"? – Chodzi o naćpanego faceta w metrze, który prześladuje czyjąś dziewczynę, która jest ze swoim partnerem. Powinien zostać aresztowany lub zamknięty w więzieniu za bycie zboczeńcem – powiedział w Huffington Post James Blunt. Auć. Brytyjski wokalista dodał również, że w jego głowie stalker popełnia samobójstwo, co zresztą zostało uwzględnione w teledysku, w którym Blunt zdejmuje buty i skacze z klifu.

2. "Macarena" Los Del Río

Wszyscy wiemy, jak tańczyć do "Macareny", ale czy wiemy, do czego właściwie tańczymy? Czy ktoś przeczytał tłumaczenie tekstu w sieci? Raczej nie, bo skora piosenka jest wesoła, to musi mieć wesoły tekst, prawda? Niekoniecznie, co w naTemat udowodnił już Bartosz Godziński. Ikoniczny już hit hiszpańskiego duetu Los Del Río z 1993, który szybko stał się popkulturowym fenomenem, wcale nie jest tak niewinny, jak się wydaje.

"Macarena" to imię dziewczyny, której chłopak Vitorino wyjechał z miasta. "Nie chcę go, nie mogłam go znieść, nie było z niego pożytku" – śmieje się kobieta i wdaje się w romans z jego dwoma przystojnymi przyjaciółmi. Tak, to utwór o zdradzie (i to z niejedną osobą), co wielu może zniszczyć dzieciństwo.

3. "Total Eclipse of the Heart" Bonnie Tyler

"Total Eclipse of the Heart" to potężna, bombastyczna ballada wyśpiewana chrypliwym głosem Bonnie Tyler i napisana przez Jima Steinmana. Kompozytor, który współpracował również z Meat Loafem, w wywiadzie w magazynie "People" nazwał przebój z 1983 "atakiem dźwięków i emocji w stylu Wagnera". "Total Eclipse of the Heart" (dosłownie: "Całkowicie zaćmienie serca") to piosenka o miłości, ale nie każdy wie, że to piosenka o miłości... wampirów.

W 1997 roku Steinman włączył utwór do swojego musicalu "Taniec wampirów", co wytłumaczył w rozmowie z magazynem "Playbill" pięć lat później. – Próbowałem wymyślić piosenkę o miłości i przypomniałem sobie, że napisałem ("Total Eclipse of the Heart") jako piosenkę o miłości wampirów. Jej oryginalny tytuł brzmiał "Zakochane wampiry", ponieważ pracowałem nad musicalem o Nosferatu, innej wspaniałej historii o wampirach. Jeśli ktoś wsłucha się w tekst, jest on naprawdę wampiryczny. Chodzi o ciemność, moc ciemności i miejsce miłości w mroku – opowiadał.

4. "Closing Time" Semisonic

"Closing Time" to jedyny hit amerykańskiej grupy Semisonic. Podczas gdy wydaje się, że piosenka z 1998 roku opowiada jedynie o ludziach, którzy muszą wyjść z baru, gdy wybija godzina zamknięcia (lider Dan Wilson miał nadzieję, że barmani będą wykorzystywać "Closing Time" do wyrzucania gości i tak zresztą się stało), to ma jeszcze drugie, zupełnie inne znaczenie.

Jakie? Cud narodzin, na co wskazuje, chociażby fragment: "Time for you to go out to the places you will be from" ("Czas, abyś wyruszył w miejsca, z których będziesz pochodzić"). W 2010 roku Wilson wyjawił w "American Songwriter", że podczas pisania "Closing Time" nagle zdał sobie sprawę, że tekst opowiada również o przyjściu na świat.

– Moja żona i ja spodziewaliśmy się naszego pierwszego dziecka wkrótce po napisaniu tej piosenki. Ciągle myślałem więc o narodzinach i uderzyło mnie to, jak śmiesznie było zostać wyrzuconym z macicy – mówił lider Semisonic.

5. "Blackbird" The Beatles

"Blackbird", piękny utwór The Beatles z 1968 roku, wcale nie opowiada o ptaku (a dokładniej kosie), który ma złamane skrzydła. To symboliczna piosenka, której prawdziwy sens umknął wielu fanom. Jak wyjaśnia USA Today, napisany przez Paula McCartneya "Blackbird", opowiada o amerykańskim ruchu na rzecz praw obywatelskich, a zainspirowany był desegregacją rasową systemu szkolnego w Little Rock w stanie Arkansas.

Jak wyznał McCartney w wywiadzie w Mojo w 2008 roku, Beatlesi byli zafascynowani walką Afroamerykanów o swoje prawa. – Wpadłem na pomysł wykorzystania kosa jako symbolu czarnej osoby. Niekoniecznie był to czarny "ptak", to podobny mechanizm, gdy nazywało się dziewczyny "ptakami" (z ang. birds)… Raczej nie miało to nic wspólnego z ornitologią, ale było czysto symboliczne – mówił legendarny muzyk.

6. "Every Breath You Take" The Police

W latach 80. "Every Breath You Take" The Police było ulubioną piosenką zakochanych amerykańskich nastolatków, którzy masowo tańczyli do niej przytulańca na szkolnym balu (jak Jedenastka i Mike w drugim sezonie "Stranger Things"). Jednak podobnie jak w przypadku "You're Beautiful" Jamesa Blunta, hit z 1983 roku wcale nie jest romantyczny.

W rzeczywistości "Every Breath You Take" pokazuje perspektywę stalkera, który maniakalnie obserwuje swoją ofiarę ("Każdy oddech, który bierzesz, każdy ruch, który robisz, każda więź, którą przerywasz, każdy krok, który robisz, będę cię obserwował"). Nawet Sting, wokalista The Police, był zaskoczony tym, jak kompletnie inaczej słuchacze zrozumieli jego piosenkę.

– Myślę, że ta piosenka jest bardzo, bardzo złowroga i brzydka, a ludzie błędnie zinterpretowali ją jako łagodną, ​​uroczą piosenkę o miłości, podczas gdy jest zupełnie odwrotnie – powiedział w BBC Radio 2. Z kolei w wywiadzie w "The Independent" w 1993 roku muzyk, wyjawił, że gdy pisał "Every Breath You Take", myślał o "Wielkim Bracie, nadzorze i kontroli".

7. "Like a Virgin" Madonna

Wbrew temu co sugeruje tytuł i tekst "Like a Virgin", hit Madonny z 1984 roku, wcale nie jest o utracie dziewictwa. We "Wściekłych psach" Quentina Tarantino z 1992 roku Pan Brązowy (którego grał sam reżyser) twierdził, że to piosenka o penisie, co zdementowała później sama Madonna, mówiąc: "Quentin, to piosenka o miłości, nie o k*tasie".

I faktycznie, autor piosenki Billy Steinberg inspirował się własnymi miłosnymi doświadczeniami, a utwór początkowo nie miał być śpiewany przez kobietę. O czym jest więc "Like A Virgin?

– Tak naprawdę nie muszę być dziewicą – byłem maltretowany romantycznie i emocjonalnie, jak wiele osób – ale zaczynam nowy związek i po prostu czuję się dobrze. Ta relacja leczy wszystkie rany i sprawia, że czuję, jakbym nigdy wcześniej tego nie robił, ponieważ jest to o wiele głębsze i bogatsze, niż cokolwiek, co kiedykolwiek czułem – opowiadał o uczuciach podmiotu lirycznego swojego utworu Steinberg. Madonna miała więc rację, to utwór o miłości: zdrowej i pięknej.

8. "Love on the Brain" Rihanna

"Love on the Brain", hit Rihanny z 2016 roku, to kolejny przykład piosenki, której muzyka mydli nam oczy. W tym przypadku to nie taneczny klimat (jak w "Macarenie" i nie tylko), ale zmysłowy i liryczny, który sugeruje, że mamy do czynienia z romantycznym utworem, który idealnie nadaje się do zatańczenia walca na własnym weselu.

Nic bardziej mylnego. Jeśli wsłuchamy się w tekst, zdamy sobie sprawę, że "Love on the Brain" tak naprawdę opowiada o toksycznej miłości i uzależnieniu od przemocowego partnera. "Uwielbiasz, kiedy się rozpadam / Bo możesz złożyć mnie w całość i rzucić mną o ścianę" – śpiewa Rihanna, a w innym miejscu dodaje: "Tłucze mnie na kwaśne jabłko, ale pie*rzy tak dobrze". Mało romantycznie, ale bardzo niepokojąco.