Wersow i Friz wzięli ślub na Bali? Fani mają swoją teorię na temat ceremonii pary youtuberów

Wersow i Friz niedawno ogłosili, że zostaną rodzicami. Ciężarna youtuberka ostatnio relacjonowała, że odpoczywa na Bali. Niedługo później jej ukochany ogłosił, że też wybiera się w długą podróż. Czy para na indonezyjskiej wyspie wzięła ślub? Fani mają swoje teorie.

Wersow i Friz biorą ślub na Bali? Fot. Instagram/@wersow

Friz i Wersow z "Ekipy" to bez dwóch zdań jedna z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu

Fani pary jakiś czas temu podejrzewali, że Weronika Sowa jest w ciąży. Minęło kilka tygodni a zakochani ogłosili tę radosną nowinę

Teraz pojawiły się kolejne teorie. Tym razem internauci snują domysły na temat ich ślubu

Wersow i Friz już po ślubie?

Para youtuberów o planach na swój ślub mówiła już jakiś czas temu. Było to jeszcze zanim okazało się, że Wersow jest w ciąży. Wówczas wspominali, że planują ceremonię w 2023 roku. Zależało im na tym, aby to była kameralna i prywatna uroczystość.

– Śluby są takim momentem, gdzie fajnie jest mieć mimo wszystko prywatność. Nie chciałabym, aby pod jakimś miejscem stali paparazzi czy ktoś. Chciałabym, żeby to było takie naprawdę nasze – mówiła Wersow w filmie na YouTube.

– Ja bym chciał zaprosić osoby, którą są dla mnie bliskie, a ich nie ma dużo. Myślę, że ich wszystkich byłoby ode mnie maksymalnie 15-20 osób – dodał Friz. Co do weselnego menu, oznajmili, że skłonią się ku ulubionym daniom, czyli m.in. pizzy, frytkom, carbonarze czy klasykom kuchni polskiej. Zapytani o to, ile planują wydać na wesele, odparli, że z pewnością będzie to kwota przekraczająca 200 tysięcy złotych. – Wydaje mi się, że na same bilety samolotowe (red. dla gości) wydamy więcej niż 200 tysięcy – oszacował Friz. Weronika ostatnimi czasy wypoczywała na Bali, co relacjonowała w swoich social mediach. Friz przez pewien czas pozostawał w Polsce. Jednak później przekazał fanom, że "odbył długą podróż", która trwała kilkadziesiąt godzin.

Fani szybko stworzyli teorię jakoby Karol doleciał do Wersow na Bali i tam wzięli ślub w gronie najbliższych.

Sami zainteresowani jak dotąd nie potwierdzili tych informacji. Jeśli jednak niebawem ślubne zdjęcia pojawiłyby się na profilach u influencerów, teoria czujnych internautów być może znów okazałaby się trafna.

Love story Weroniki Sowy i Karola Wiśniewskiego

Wersow, czyli Weronika Sowa i Friz, czyli Karol Wiśniewski pod koniec sierpnia 2022 roku świętowali czwartą rocznicę związku i pierwszą rocznicę zaręczyn. Popularni twórcy internetowi zawdzięczają gruby portfel i sławę swojej działalności na YouTubie jako członkowie słynnej "Ekipy". Pochodzący z Krakowa Friz i podchodząca z Mielca Wersow, 27 sierpnia 2018 roku oficjalnie zostali parą. Wraz z rozkwitem kariery w sieci, kwitła także ich miłość. Nie było łatwo, bo jak w każdym związku są chwile wzlotów i upadków niezależnie od stanu konta.

Para ma za sobą poważny kryzys. Zbiegł się w czasie z wybuchem pandemii COVID-19 i ich pobytem w USA. Sowa nie kryła, że w tamtym okresie była bliska odejścia z Ekipy.

"To było spowodowane głównie tym, że po prostu Karol się zagubił. W momencie kiedy słyszysz, że kochasz kogoś nad życie, a koleś na przykład przy tobie mówi o innych dziewczynach albo na przykład totalnie cię ignoruje, albo stawia swój świat internetu i tworzenia treści nad wszystkich ludzi. To nawet nie chodziło o mnie, ale nas wszystkich" – tak ten okres wspominała po czasie blogerka.

Ostatecznie dali sobie drugą szansę. Odbudowali relację i stali się sobie jeszcze bliżsi. Zdecydowali się też na pierwszego wspólnego czworonoga, suczkę o imieniu Chmurka. 27 sierpnia 2021 roku Karol oświadczył się Weronice, kiedy byli na słonecznej, greckiej wyspie Santorini.

Dziś układają sobie życie we wspólnym domu z już dwoma pupilami (dokupili jeszcze jedną suczkę "Burzę") i oczekują przyjścia na świat dziecka. Niedawno ogłosili, że będzie to córeczka.