Friz z Ekipy opowiedział o ojcostwie. Zdradził, czy jest gotowy na to, żeby zostać tatą

Jakiś czas temu media zalała fala informacji na temat rozpadu słynnej Ekipy Friza. Chwilę wcześniej w sieci pojawiły się wieści na temat planów ślubnych Karola Wiśniewskiego i Weroniki Sowy. W najnowszym wywiadzie niekwestionowany król YouTube'a opowiedział o swojej pracy, a także o ojcostwie. Influencer zdradził, czy jest gotowy na to, żeby zostać ojcem.

Karol Friz Wiśniewski z Ekipy opowiedział o ojcostwie Fot. instagram.com / @frizoluszek

Friz i Wersow z "Ekipy" to bez dwóch zdań jedna z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu

Jakiś czas temu w mediach pojawiły się spekulacje na temat planów ślubnych pary, a w ostatnim czasie nawet o ciąży Wersow

W najnowszym wywiadzie Friz opowiedział o swojej pracy, a także o tym, czy jest gotowy na to, żeby zostać ojcem

Karola Friza Wiśniewskiego bez żadnych skrupułów śmiało można nazwać królem polskiego YouTube'a. Tworząc słynną Ekipę wyprodukował markę, która dla wielu nastolatków stała się pewnego rodzaju symbolem. Friz, który ma dopiero niespełna 27 lat, swoje zamiłowanie do social mediów przekuł w olbrzymi sukces i biznes, dzięki któremu dziś może pochwalić się pokaźną sumą na swoim koncie.

W trakcie najnowszego wywiadu, jak sam przyznał mógłby już nie pracować i cieszyć się swoim dorobkiem. Pomimo tego przyznał, że praca jest jego największą pasją, której całkowicie się oddaje. Influencer pokazał także swoją prywatną stronę, o której nawet nieczęsto wspomina.

Friz opowiedział o ślubie z Wersow i ojcostwie

Friz w trakcie rozmowy z Michałem Dziedzicem przyznał, że chociaż dzieli się swoim życiem prywatnym w sieci, to nie chce zdradzać wszystkiego w całości. Nadal pokazuje tylko jego część.

"To zależy, jak głęboko w to wejdziemy. Gdzieś tam powierzchowną stronę myślę, że można pokazać, że to jest część tej historii. Czyli, że mamy ślub, że będziemy mieć w przyszłości jakąś rodzinę to – można pokazać (...). Ślub, jeżeli by był to oczywiście prywatny, ale myślałem, żeby zrobić poprawiny, na które każdy może przyjść, KAŻDY. I zrobić jakąś imprezę na 50 tysięcy osób. Jest ta część twoja prywatna, ale jest część, którą możesz się podzielić" – zdradził influencer.

Czytaj także: Wersow i Friz szykują się, aby stanąć na ślubnym kobiercu. "Już nie mogę się doczekać"

Youtuber w trakcie rozmowy wielokrotnie podkreślał, że jest bardzo zapracowany. Mimo to opowiedział o tym, jakim chciałby być ojcem. "Mam nadzieję, że najlepszym. Na pewno dołożę wszelkich starań, aby takim być. Pytanie też, co to znaczy: Być najlepszym ojcem? Ja myślę, że to znaczy przede wszystkim być osobą, która rozumie, która daje dużą swobodę, bo ja taką miałem i wydaje mi się, że to jest mega ważne i która też nie ocenia" – opowiedział szczerze Friz.

Czytaj także: Koniec Ekipy pokazał, czym tak na serio są domy youtuberów. Płakać po nich chyba nie będzie nikt

Friz zdradza, czy na ten moment jest gotowy, żeby zostać tatą

Temat domniemanego ojcostwa Friza w ostatnim czasie rozgrzewa media do czerwoności. Wszystko za sprawą spekulacji na temat ciąży Wersow, które pojawiły się w sieci. Internauci wywnioskowali to po zmianie stylu ubierania się i stawianie na nieco "szersze" czy "obszerniejsze" stylizacje przez influencerkę. Pomimo insynuacji, Karol Friz Wiśniewski wyznał, że nie jest jeszcze gotowy na to, żeby zostać ojcem.

"Dzisiaj myślę, że nie. Sam fakt, że pracuję między 12, a 16 godzin dziennie, z czego osiem pewnie montuję filmy. Jak widzisz, nie za wiele jest tam czasu na dzień dzisiejszy" – podsumował.