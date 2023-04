Kylie Jenner i Timothée Chalamet randkują ze sobą? Ta wiadomość podpaliła internet

Internauci nie mogą w to uwierzyć. W mediach społecznościowych pojawiły się rewelacje, według których gwiazdor filmów "Diuna" i "Tamte dni, tamte noce" ma spotykać się z najmłodszą z klanu Kardashianek. Czy Kylie Jenner i Timothée Chalamet faktycznie randkują? Oto co wiadomo o zaskakującym newsie.

Kylie Jenner i Timothée Chalamet spotykają się? Internauci są w szoku Fot. Instagram.com / @tchalamet; @kyliejenner

W sieci huczy o "najbardziej zdumiewającej parze sezonu". Mają nią być Timothée Chalamet i Kylie Jenner

Informacja ukazała się na jednym ze znanych, płotkarskich profilów i szybko podpaliła sieć

Wiele osób nie kryje zaskoczenia. Inne przyznają, że nie wyobrażają sobie ich razem

Kylie Jenner i Timothée Chalamet spotykają się? Internauci są w szoku

Kylie Jenner i Travis Scott mieli rozstać się na początku roku. Doniesienia na temat zakończenia związku 25-latki z 31-letnim raperem pojawiły się w styczniu. Jak donosiły media, rodzice Stormi i Aire'a spędzili święta osobno, a następnie postanowili podjąć taką decyzję.

– Kylie i Travis znów się rozstali, mieli razem spędzić święta, ale Kylie pojechała do Aspen, żeby być z przyjaciółmi i rodziną. Do rozstań między nimi dochodziło już wielokrotnie, jednak zawsze pozostawali w przyjaźni i stali na wysokości zadania jako rodzice – donosiło wtedy źródło usmagazine.com.

25-letnia Kylie może pochwalić błyskotliwą karierą i zaskakującymi osiągnięciami w tak młodym wieku. Sławę zawdzięcza nie tylko rodzicom i siostrom: Kim, Khloé, Kourtney, Kendall oraz ich rodzinnym reality shows "Z kamerą u Kardashianów" czy "The Kardashians", ale także swojej działalności.

Gdy miała 18 lat, założyła bowiem swoją firmę Kylie Cosmetics. Od tamtej pory z pomocą mamy Kris prężnie ją rozwija, a przy okazji zbija niezłe kokosy na produktach oraz monetyzowaniu swojego wizerunku jako influencerka i modelka.

Tymczasem na profilu Deux Moi, który obserwuje niemal 2 mln użytkowników, pojawiły się spekulacje o tym, że Kylie Jenner i Timothée Chalamet spotykają się.

– Anonimowo proszę! Wiele źródeł powiedziało mi, że Timmy C ma nową dziewczynę… Kylie Jenner – przekazał informator lub informatorka profilu. – Mogę to w 100% potwierdzić – dodał ktoś inny. – Słyszałem, że oboje będą na Coachelli – stwierdziła kolejna osoba. Komentarze o takim wydźwięku mnożą się.

Timothée Chalamet zasłynął rolą w filmie "Tamte dni, tamte noce", za którą był nominowany do Oscara w kategorii Najlepszy aktor pierwszoplanowy. Na jego koncie są też takie produkcje jak "Diuna" Denisa Villeneuve oraz "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun" Wesa Andersona. Aktualnie wszyscy czekają na premierę filmu "Wonka", gdzie zagra pierwszoplanową rolę.

Aktor ostatnio łączony był z Sarah Talabi, modelką i twórczynią filmową. Wcześniej gwiazdor spotykał się z Lily-Rose Depp i Eizą González.

Co ciekawe, sama administratorka konta Deux Moi zastrzegła, by doniesienia traktować z przymrużeniem konta. Rewelacji nie potwierdzili jeszcze ani nie zdementowali bowiem sami zainteresowani. Warto nadmienić, że ten sam profil ujawnił jako pierwszy, że starsza siostra Kylie, Kendall Jenner umawia się z Bad Bunnym, co też było sensacją.

Internauci szybko podchwycili jednak gorącego newsa. Pod publikacjami profilu plotkarskiego czytamy komentarze: "To jeszcze dziwniejsze niż Kendall Jenner randkująca z Bad Bunnym", "Uwierzę w to jak zobaczę", "Oby to była Kylie Minogue", "Zastanawiam się, jak wyglądają ich rozmowy", "To musi być spóźnione prima aprilis".

Czujni internauci wysnuli też teorię, która brzmi całkiem sensownie. "Te informacje pojawiają się chwilę przed premierą nowego sezonu ich programu (red. The Kardashians). Najpierw wielki powrót Khloé i Tristiana, Kendall z Bad Bunnym na konnej przejażdżce, a teraz to. Wszystko w odstępie godzin" – wskazali.