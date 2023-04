Ogromna dotacja od Morawieckiego dla Kukiza. CIR się tłumaczy

Według ustaleń mediów około 4,3 miliona złotych z rezerwy budżetowej przyznano fundacji związanej z Pawłem Kukizem. Wszystko dzięki premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Do doniesień Wirtualnej Polski odniosło się już Centrum Informacyjne Rządu.

Paweł Kukiz Fot. Jacek Dominski/REPORTER

Fundacja związana z Pawłem Kukizem dostała bardzo dużą dotację od Mateusza Morawieckiego

CIR już zaczął się tłumaczyć, dlaczego akurat "Potrafisz Polsko" otrzymała ponad 4 mln zł od z rezerwy budżetowej

Ogromna dotacja od Morawieckiego dla fundacji związanej z Kukizem

Wirtualna Polska podała, że fundacja związana z Pawłem Kukizem "Potrafisz Polsko" otrzymała 4 284 900 złotych dotacji z rezerwy budżetowej. Portal poinformował, że zarządzenie w sprawie przyznania pieniędzy na ten cel premier Mateusz Morawiecki wydał 10 lutego 2023 roku.

Portal pisze również, że kwota, którą dostała "Potrafisz Polsko" ma pokryć cały koszt realizacji projektu pod nazwą "Instytut Demokracji Bezpośredniej". Ma to być "obywatelska kampania edukacji społecznej na rzecz wyegzekwowania art. 4 Konstytucji".

Co mówi ten artykuł Konstytucji? "Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio" – brzmi jego treść. Fundacja "Potrafisz Polsko", jak czytamy na jej stronie internetowej, chce aktywizować środowiska lokalne poprzez wsparcie inicjatyw charytatywnych, z myślą o budowie kapitału społecznego, opartego na współpracy i zaufaniu.

"Działamy również na rzecz aktywizacji obywatelskiej oraz przedsiębiorczości. Jesteśmy przekonani, że o sile Polski stanowią jej obywatele" – reklamuje się fundacja.

CIR tłumaczy się z przyznania dotacji

Co jednak na to premier Mateusz Morawiecki? Pytanie w tej sprawie do CIR wysłało TVN24. Dziennikarz stacji Radomir Wit zapytał: "Jakie są powody wydania przez premiera 10 lutego 2023 zarządzenia, na mocy którego Fundacja "Potrafisz Polsko!" otrzymała 4 284 900 złotych dotacji z rezerwy budżetowej? Dlaczego pieniądze zostały przeznaczone z rezerwy? Jakie argumenty przemówiły za taką decyzją?".

CIR odpowiedziało, że "oferta spełniła wymogi formalne określone w przepisach ustawy". Jak czytamy, "za zleceniem realizacji tego zadania przemawiały przesłanki o zwiększeniu świadomości i wiedzy obywateli w zakresie demokracji bezpośredniej".

"Przedmiot projektu kwalifikował się do katalogu zadań publicznych m.in. w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. Upowszechnia on ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, zwłaszcza działań wspomagających rozwój demokracji" – wskazano w e-mailu do redakcji TVN24.

"Fundacji zależy na zwiększeniu wśród obywateli świadomości, jakimi narzędziami prawnymi oraz mechanizmami mogą się posługiwać" – przekazano w dalszej części odpowiedzi. Całość można przeczytać na stronie stacji.

Dodajmy, że na początku kwietnia Paweł Kukiz wskazał, że aktualna współpraca jego partii z Prawem i Sprawiedliwością układa się na tyle dobrze, że wiele wskazuje na start w wyborach z jednej listy.

– PiS do tej pory wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań, a to zbliża mnie do decyzji o wspólnym starcie. Ostatecznie podejmę decyzję po uchwaleniu ustawy o sędziach pokoju. Na razie jestem usatysfakcjonowany uchwaleniem ustawy o referendach lokalnych, a to daje szanse na zrealizowanie kolejnych postulatów z partią władzy – powiedział Paweł Kukiz w rozmowie z "Super Expressem".