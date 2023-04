Będą trzy nowe filmy z serii "Gwiezdnych Wojen". W jednym z nich zagra Daisy Ridley

Mamy świetną wiadomość dla fanów "Gwiezdnych Wojen". Podczas piątkowego panelu "Star Wars Celebration" Lucasfilm ujawnił plany dotyczące nowych filmów sagi. Powstaną trzy nowe filmy, a w jednym z nich zagra Daisy Ridley jako mistrzyni Jedi.

"Gwiezdne Wojny" z trzema nowymi częściami. Daisy Ridley zagra w każdej Fot. Invision/Invision/East News

Ogłoszone zostały 3 nowe filmy z cyklu "Gwiezdnych Wojen"

Fanów ucieszyła wiadomość, że w jednym z nich zagra Daisy Ridley

Daisy Ridley w nowej części "Gwiezdnych Wojen"

Jak już wiemy, akcja nowego filmu z uniwersum "Gwiezdnych Wojen" będzie się toczyć 15 lat po wydarzeniach przedstawionych w "Skywalker. Odrodzenie". Zadaniem bohaterki granej przez Daisy Ridley będzie odbudowa zakonu Jedi. Produkcję wyreżyseruje Sharmeen Obaid-Chinoy.

Produkcją kolejnych dwóch filmów z serii zajmą się kolejno Dave Filoni, producent wykonawczy serialu "Mandalorian" oraz James Mangold, który odpowiada za najnowszą część przygód Indiany Jonesa.

Film Mangolda opowiadać będzie historię pierwszego Jedi, który kiedykolwiek dzierżył Moc, podczas gdy film Filoniego będzie osadzony na osi czasu Gwiezdnych Wojen Nowej Republiki.

"Jestem po prostu podekscytowany zrobieniem filmu" – wykrzyknął Filoni, który był zajęty tworzeniem listy programów telewizyjnych Star Wars.

Przypomnijmy, że od czasu źle przyjętego przez fanów serii Rise of Skywalker, Lucasfilm w dużej mierze skupił swoją uwagę na telewizji, wydając seriale Disney +, takie jak The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, Andor i The Book of Boba Fett. W przygotowaniu jest wiele innych seriali, w tym nadchodzące Ahsoka, Skeleton Crew i The Acolyte.