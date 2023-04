Koszmarny wypadek na S7, dwie osoby nie żyją. Policja: prawdopodobnie kierowca jechał pod prąd

Dwie osoby nie żyją, a kolejne trzy zostały ranne po zderzeniu samochodów na S7 w miejscowości Lutek w województwie warmińsko-mazurskim. Jak podaje policja na podstawie wstępnych ustaleń, do wypadku doprowadził kierowca samochodu jadący pod prąd.

Do śmiertelnego wypadku doszło na drodze S7 w miejscowości Lutek. Fot. Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie.

– Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący osobowym suzuki poruszający się pod prąd ekspresową S7 doprowadził do czołowego zderzenia z jadącym z naprzeciwka hyundaiem. W zdarzeniu brała udział także osobowa toyota, której kierująca, chcąc uniknąć zderzenia, zjechała na pobocze i uderzyła w barierki ochronne. Na skutek odniesionych obrażeń zginęły dwie osoby na miejscu, ponadto dwie osoby trafiły do szpitala – przekazał Andrzej Jurkun z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Szosa w kierunku Gdańska na S7 jest całkowicie zablokowana. Policja prowadzi kierowców na objazd na węźle Rączki do węzła Waplewo. Policja ma, według informacji, które przekazała GDDKiA, zawracać pojazdy, które utknęły w korku.

Utrudnienia mają potrwać łącznie do 3,5 godziny, przekazano po godzinie 19. Obecnie policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności i przyczyny tragicznego wypadku.