W 28. kolejce hiszpańskiej La Ligi doszło do sensacji, która w praktyce rozstrzyga walkę o tytuł mistrza kraju. Real Madryt niespodziewanie uległ u siebie Villarreal i traci już 12 punktów do Barcelony, która swój mecz rozegra w poniedziałek i może jeszcze zwiększyć przewagę do 15 punktów. Powiedzmy wprost: to strata nie do odrobienia i to bez względu na wynik Barcy.





"Lewy" może już przyjmować gratulacje. Sensacja w La Lidze, trudno uwierzyć, co zrobił Real

Rafał Badowski

