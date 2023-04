Pierwszy mąż Chylińskiej po latach zabrał głos. Podsumował małżeństwo z piosenkarką

Zanim Agnieszka Chylińska wyszła za Marka i doczekała się z nim trójki dzieci, była już raz mężatką. Może niewielu pamięta, ale jej pierwszym mężem był Krzysztof "Kris" Krysiak. Mężczyzna po latach przerwał milczenie. W nowym wywiadzie podsumował małżeństwo z wokalistką, która była wówczas wschodzącą gwiazdą.

Pierwszy mąż Agnieszki Chylińskiej po latach przerwał milczenie. Fot. VIPHOTO/EAST NEWS

Agnieszka Chylińska ponad dwie dekady temu wyszła za mąż za Krzysztofa Krysiaka. To on był jej pierwszą miłością

Jak dziś wygląda pierwszy mąż piosenkarki i czym się zajmuje? Mężczyzna udzielił wywiadu, w którym wspomniał o życiu u boku gwiazdy, która była wówczas w samym centrum blasku fleszy

Agnieszka Chylińska jest jedną z najpopularniejszych wokalistek w Polsce, strzeże swojej prywatności jak mało która gwiazda tego formatu. Wiadomo jednak, że 46-letnia piosenkarka, tekściarka i felietonistka po raz pierwszy wyszła za mąż za Krzysztofa Krysiaka – menadżera działu marketingu wytwórni Sony Music. Było to za czasów grania w rockowej grupie O.N.A.

Krzysztof "Kris" Krysiak o małżeństwie z Agnieszką Chylińską

Dziś Agnieszka nie wraca już wspomnieniami do pierwszego małżeństwa. Zrobił to jednak sam "Kris". Mężczyzna obecnie zajmuje się usługami z zakresu medycyny alternatywnej.

Praktykuje terapeutyczne oddziaływanie poprzez masaż ciała, dźwięki mis tybetańskich i Reiki. Organizuje różne spotkania na łonie natury i męskie kręgi.

Krysiak porozmawiał z Plejadą o Agnieszce i ich relacji. Wspomniał, że razem działali w show-biznesie i to przenikało się z ich życiem prywatnym. Ostatecznie udawało im się jakoś uciekać od blasku fleszy, choć było to bardzo trudne, bo Chylińska przeżywała rozkwit kariery i wszyscy się nią interesowali.

– Jeśli ktoś jest w związku z osobą publiczną, a nie pracuje w branży artystycznej, może to być dla niego specyficzna sytuacja lub zderzenie z zupełnie obcym światem. Natomiast ja pracowałem w show-biznesie i ten świat był dla mnie czymś codziennym i normalnym. Mieliśmy z Agnieszką wielu wspólnych znajomych, obracaliśmy się w tym samym środowisku. Życie codzienne i praca się przenikały, jednak dbaliśmy o to, by mieć prywatność i czas dla siebie – mówił.

Pierwsze małżeństwo Agnieszki Chylińskiej

Przypomnijmy, że Chylińska wyszła za Krysiaka w 2002 roku. Wokalistka otwarcie mówiła wówczas o tym, że zdecydowali się na ślub cywilny, ponieważ jest osobą niewierzącą. Zakochani po sześciu latach spotkań, powiedzieli sobie tak w Pałacu Opatów w Gdańsku-Oliwie.

Agnieszka w wywiadach wspominała o miłości do Krzysztofa. – Przylgnęliśmy do siebie jak dwoje dzieciaków, które oberwały po pupie. Któregoś dnia pokłóciliśmy się o coś. Krzysztof mówi: "Wiesz, stara, ja po prostu cię kocham". Do tej pory zawsze ja pierwsza wyznawałam miłość. A oni albo się wystraszali, albo to wykorzystywali. Kiedy więc Krzysztof pierwszy przyznał się do uczucia, trudno to było mi sobie ułożyć. On był jak otulający ciało sweter – opowiadała "Vivie" pod koniec lat 90.

Ich małżeństwo ostatecznie nie przetrwało próby czasu. Rozstali się po 16 miesiącach od ślubu. Potem Chylińska wyszła za mąż za niejakiego Marka. To z nim ma trójkę dzieci: Ryszarda, Esterę i Krystynę.