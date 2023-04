Ksiądz z Mazowsza wielokrotnie zgwałcił parafiankę. Sąd wydał wyrok

Sąd Rejonowy w Siedlcach skazał wikariusza z Łosic Sebastiana M. na pięć lat więzienia. Duchowny brutalnie napastował jedną z parafianek, kilkukrotnie zmuszając ją do seksu w swoim samochodzie. Wyrok jest nieprawomocny.

Sąd Rejonowy w Siedlcach zdecydował w sprawie ks. Sebastiana M., wikariusza parafii w Łosicach, który kilka razy zgwałcił parafiankę w swoim samochodzie

Duchowny nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, jednak złożone przez niego wyjaśnienia nie znalazły potwierdzenia w zebranym materiale dowodowym

Mężczyzna usłyszał wyrok 5 lat więzienia, sąd orzekł też 5 lat zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej i zobowiązał do zapłacenia 150 tys. zł tytułem zadośćuczynienia

Wierni z parafii pw. św. Zygmunta Króla w Łosicach na Mazowszu przeżyli szok, kiedy wyszło na jaw, że lubiany przez nich 32-letni ks. Sebastian M. miał okazać się przestępcą seksualnym. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do aresztu.

Duchowny nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Jak jednak informowała prokuratura, złożone przez niego wyjaśnienia nie znalazły potwierdzenia w zebranym materiale dowodowym i w czerwcu 2022 r. śledczy skierowali do sądu akt oskarżenia.

Przypomnijmy, że choć wikariusz został zatrzymany w styczniu 2022 roku, prokuratura prowadziła śledztwo już od września 2019 r. Mężczyzna usłyszał zarzut, że od października 2018 r. do lutego 2019 r. w swoim samochodzie kilkukrotnie zmusił jedną z parafianek do obcowania płciowego oraz do poddania się innym czynnościom seksualnym.

Śledczy ustalili, że duchowny szarpał pokrzywdzoną kobietę, przytrzymywał jej ręce i przyciskał ją własnym ciałem. Proces, który toczył się z wyłączeniem jawności, rozpoczął się w grudniu ubiegłego roku.

Duchownemu groziło do 12 lat pozbawienia wolności. Jak przekazał PAP, Sąd Rejonowy w Siedlcach wydał właśnie wyrok i skazał Sebastiana M. na pięć lat więzienia.

Dodatkowo sąd orzekł wobec niego pięcioletni zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej kobiety i nakazał mu zapłacić 150 tys. zł tytułem zadośćuczynienia. Wyrok nie jest prawomocny. – Prokuratura oceniła ten wyrok jako słuszny – poinformowała Krystyna Gołąbek, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Kolejny skandal w polskim Kościele

Jak informowały media, ksiądz przyjął święcenia kapłańskie w 2015 r. Jako wikariusz pełnił posługę między innymi w parafii w Drelowie w województwie lubelskim i w Łosicach na Mazowszu.

Jak pisaliśmy w naTemat, ks. Sebastian M., który w łosickiej parafii był wikariuszem od 2017 r., cieszył się sympatią wiernych. W 2018 r. został przeniesiony na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Niedługo potem okazało się, że duchowny miał zgwałcić kobietę z parafii w Drelowie.

Kobieta wniosła skargę do siedleckiej kurii, jej oskarżenia zostały potwierdzone, a władze diecezji powiadomiły Prokuraturę Okręgową w Siedlcach o tym, że doszło do przestępstwa na tle seksualnym. Psycholodzy, którzy przebadali pokrzywdzoną, uznali, że mówi ona prawdę i że rzeczywiście padła ofiarą gwałtu.