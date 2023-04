Potężny cyklon może namieszać w pogodzie. Niepokojące prognozy

Do Europy zmierza cyklon Quax. Wraz z nim najpierw nad Europą Zachodnią pojawią się burze, ulewne deszcze i wichury. Szczególnie te ostatnie mogą być niebezpieczne, bo prędkość wiatru sięgnie nawet 140 km/h. Pogoda w Polsce także się zmieni. Opady deszczu i burze będą nieuniknione. Pytanie – kiedy się pojawią?

Cyklon w Europie. Zmieni pogodę w Polsce – nie ma dobrych wieści Fot. WXCHARTS

Pogoda w Polsce ponownie zacznie się psuć

Z powodu cyklonu Quax możemy spodziewać się burz przy wiosennych temperaturach

Pogoda pogorszy się już we wtorek 11 kwietnia

Cyklon Quax zmierza do Polski

Co dla Polski oznacza nadejście cyklonu? Przede wszystkim zmienność w pogodzie. Opady deszczu, miejscowo burze pojawiać się będą w towarzystwie dość wysokiej wiosennej temperatury. Cyklon w Europę Zachodnią uderzy już we wtorek i środę 11 i 12 kwietnia. Najbardziej jego działanie odczują mieszkańcy Wielkiej Brytanii i Irlandii.

"Przejście głębokiego wieloośrodkowego niżu w rejonie Wysp Brytyjskich otworzy drogę do powrotu cyrkulacji strefowej i jej wpływu na warunki pogodowe w głębi Europy, w tym w Polsce w najbliższych dniach" - czytamy w serwisie dobrapogoda24.pl.

Od wtorku z powodu chłodnego i wilgotnego powietrza pogoda w Polsce będzie raczej pochmurna. Pojawią się też słabe opady deszczu. W ciągu dnia ma być jednak stosunkowo ciepło, a noce mają mijać nam bez przymrozków. W ciągu dnia we wtorek padać może już wszędzie, a lokalnie także zagrzmieć. Najbardziej pochmurna będzie noc z 11 na 12 kwietnia (czyli z wtorku na środę). Potem jednak stopniowo od Zachodu pojawiać się będą przejaśnienia. Jak podają synoptycy z IMGW: w pasie od Pomorza, przez Warmię i Mazury, Mazowsze oraz wschodnią część Wielkopolski, po Górny Śląsk zatrzyma się front atmosferyczny z dużym zachmurzeniem i opadami deszczu. Temperatura minimalna osiągnie natomiast od 2-3 stopni na zachodzie, przez około 4 stopnie na wschodzie, do 6 stopni w pasie frontu. W rejonie podgórskim Sudetów możliwe są przymrozki do minus 1-2 stopni. Jaka temperatura czeka nas w środę 12 kwietnia? Na zachodzie kraju będzie na ogół pogodnie, na pozostałym obszarze występować będzie zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Wysoko w górach prognozowane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna nad morzem wyniesie 7 stopni. 10-13 stopni na przeważającym obszarze, do 15 stopni na północnym wschodzie. Na Podhalu będzie zdecydowanie chłodniej – około 5 stopni.

Jak będzie w kwietniu?

Co ciekawe, jeszcze w marcu IMGW podało długoterminową prognozę pogody na cały kwiecień. Według niej miesiąc ten ma być o wiele bardziej deszczowy niż w poprzednich latach. Do opracowania kwietniowej prognozy pogody IMGW zastosowało dwa modele: numeryczno-statystyczny IMGW-Reg oraz statystyczny IMGW-Bayes.

Wynika z nich, że w ciągu całego miesiąca średnia temperatura powietrza powinna mieścić się w zakresie normy wieloletniej z lat 1981-2010. Zatem nie szykuje nam się wyjątkowo ciepły, ani wyjątkowo zimny początek wiosny. Inaczej jednak sytuacja przedstawia się, jeśli chodzi o opady deszczu. Na obszarze niemal całego kraju miesięczna suma opadów będzie najprawdopodobniej kształtować się powyżej normy wieloletniej.