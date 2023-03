IMGW ma już prognozę na wiosnę i początek lata. Temperatury nas zaskoczą

Instytut Meteorologii opublikował najnowszą długoterminową prognozę pogody. Z przewidywań synoptyków wynika, że kwiecień będzie trochę deszczowy, ale raczej ciepły, podobnie zresztą jak maj. Na dobrą pogodę będziemy mogli liczyć także w czerwcu i lipcu.

Wiosna i lato mają przynieść całkiem dobrą pogodę. Fot. Eryk Stawinski/REPORTER

Prognoza długoterminowa na nadchodzącą wiosnę i lato

Kwiecień

IMGW podaje, że w całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza powinna mieścić się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020. Miesięczna suma opadów atmosferycznych w całym kraju najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej.

Maj

Synoptycy podają, że w tym miesiącu średnia temperatura powietrza oraz miesięczna suma opadów atmosferycznych w całym kraju powinna mieścić w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Czerwiec

W czerwcu przyjedzie mocniejsze ocieplenie. "W całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Miesięczna suma opadów atmosferycznych na terenie całego kraju powinna mieścić się w zakresie normy wieloletniej" – tak przewiduje IMGW.

Lipiec

Na równie słoneczną pogodę możemy liczyć w Polsce w lipcu. Nie będzie też szczególnie deszczowo. Z prognoz synoptyków wynika bowiem, że na terenie całego kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Miesięczna suma opadów atmosferycznych w całej Polsce powinna mieścić się w zakresie normy wieloletniej.

Co mówią inne pogody długoterminowe?

To nie jedyna pogoda na wiosnę i lato. Z innej z prognoz, o której pisaliśmy wynika, że kwietniu średnia temperatura powietrza w całej Polsce będzie wynosiła około poniżej 10 stopni Celsjusza. Najzimniej będzie w Zakopanem, bo około 5-6 stopni, a najcieplej we Wrocławiu – około 9 stopni. W maju odczyty mają mieścić się w normie z ostatnich 30 lat w całej Polsce, zarówno jeśli chodzi o temperaturę powietrza, jak i opadów. W czerwcu w całym kraju średnia temperatura powietrza powinna sięgać około 20 stopni Celsjusza. W lipcu będzie podobnie. Zarówno w czerwcu, jak i w lipcu, średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Przewiduje się, że miesięczna suma opadów pozostanie w normie, co może sprawić, że do Polski przyjdzie susza.