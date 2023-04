Wiceminister zgubił prywatny telefon. Na pomoc wysłano specjalną grupę policji

Wiceminister MSWiA Błażej Poboży zgubił prywatny telefon. Na poszukiwania ruszyła specjalna ekipa policyjna. Po kilku godzinach było wiadomo, gdzie jest aparat.

Wiceminister MSWiA Błażej Poboży zgubił prywatny telefon. Na poszukiwania wysłano specjalną ekipę policyjną

iPhone był na terenie jednego z biur stołecznego ratusza. Znalazł go urzędnik, który czekał, aż właściciel zadzwoni, gdyż nie mógł go odblokować

Do sprawy odniósł się też resort spraw wewnętrznych. "Minister powiadomił organy ścigania i to policja decydowała o sposobie oraz trybie dalszego działania" – brzmi fragment informacji, którą dostało TVN 24

Informację na ten temat podaje portal TVN 24. Jak czytamy na stronie stacji, trzech policjantów z komendy głównej wyposażonych w najnowszy sprzęt szukało prywatnego iPhone'a należącego do wiceministra spraw wewnętrznych Błażeja Pobożego. Nie powinno być na nim zatem żadnych wrażliwych danych. Do zdarzenia doszło na początku listopada w okolicach Ogrodu Saskiego w Warszawie.

Specjalna grupa policji szukała telefonu wiceministra

– Sygnał trafił do Komendy Głównej Policji. Do sprawy oddelegowano przynajmniej trzech funkcjonariuszy z Biura Kryminalnego, wraz ze najnowszym sprzętem, dzięki któremu mogli namierzać komórkę – opowiadała telewizji osoba znająca sprawę.

Udało im się w kilka godzin namierzyć sygnał aparatu. iPhone był na terenie jednego z biur stołecznego ratusza. Urzędnik został zatrzymany i przewieziono go do centrali policji. Tam go przesłuchano.

– Wypuszczono go, gdy koledzy upewnili się, że mówi prawdę. Telefon znalazł w drodze do pracy. Czekał, aż właściciel zadzwoni, bo aparatu nie udało mu się odblokować – powiedział TVN 24 anonimowo policjant. Cztery dni później śledztwo ws. urzędnika zostało umorzone.

Sprawę skomentowała też policja. – Każda osoba, która stanie się ofiarą przestępstwa, może liczyć na takie same działania podjęte przez funkcjonariuszy policji. Bez względu na jednostkę, w której zostanie złożone zawiadomienie – stwierdził Andrzej Browarek z zespołu prasowego KGP.

MSWiA: To policja decydowała o sposobie oraz trybie dalszego działania

Redakcja zapytała o sprawę także w MSWiA. "Informujemy, że minister Błażej Poboży jest osobą pokrzywdzoną w sprawie przestępstwa polegającego na przywłaszczeniu telefonu będącego jego prywatną własnością. Minister powiadomił organy ścigania i to policja decydowała o sposobie oraz trybie dalszego działania" – taką informację przekazał resort TVN 24.

Czym zajmuje się w MSWiA Poboży? Z informacji na stronie resortu wynika, że w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji koordynuje pracę Departamentu Funduszy Europejskich, Departamentu Komunikacji Społecznej, Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Departamentu Zdrowia. Odpowiada także za nadzór nad Centrum Obsługi Projektów Europejskich.

Poboży jest też stołecznym radnym od 2018 roku. W Radzie Warszawy pełni rolę wiceprzewodniczącego klubu Prawo i Sprawiedliwości.