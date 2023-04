Została szefową słynnego ośrodka NASA. Jako pierwsza w historii nie ślubowała na Biblię

Makenzie Lystrup została pierwszą w historii szefową słynnego ośrodka NASA - Centrum Lotów Kosmicznych imienia Roberta H. Goddarda. Do złożenia przysięgi zamiast świętej księgi wykorzystała… książkę naukową.

Makenzie Lystrup została pierwszą szefową Centrum Lotów Kosmicznych im. Goddarda. Fot. Twitter / Dr. Jessie Christiansen

W trakcie uroczystości przekazania obowiązków przysięgała kładąc rękę na książce naukowej, a nie na Biblii

Lystrup podkreśliła, że chce skupić się na "nowej generacji innowatorów"

Centrum Lotów Kosmicznych imienia Roberta H. Goddarda położone jest w stanie Maryland i jest jednym z największych ośrodków terenowych NASA. Placówka zatrudnia 10 tys. osób i posiada największą w Stanach Zjednoczonych liczbę naukowców, technologów i inżynierów badających zarówno Ziemię, jak i kosmos.

6 kwietnia dyrektorem Centrum im. Goddarda została mianowana Makenzie Lystrup. Zastąpiła Dave’a Mitchella, który teraz, jak podaje NASA, "wznawia swoje obowiązki jako główny oficer ds. zarządzania programami agencji w Waszyngtonie". Obejmując posadę dyrektorską, Lystrup została tym samym pierwszą kobietą na tym stanowisku.

Pierwsza szefowa słynnego ośrodka NASA

– Jestem onieśmielona i zaszczycona, że mogę przewodzić tak niesamowitemu i różnorodnemu zespołowi o światowej renomie – mówiła w trakcie uroczystości przekazania obowiązków dyrektora w Centrum Lotów Kosmicznych im. Goddarda Makenzie Lystrup.

Administrator NASA Bill Nelson stwierdził, że uważa Lystrup za "naturalną liderkę". – Makenzie to naturalna liderka, która do Centrum Goddarda wnosi naukowy pęd do odkryć połączony szerokim doświadczeniem i wiedzą – zaznaczył.

Lystrup podkreśliła, że chce skupić się na "nowej generacji innowatorów" oraz na zapewnieniu zespołowi "zasobów i narzędzi do dokonywania odkryć, które pobudzą gospodarkę kosmiczną oraz wszystkim przyniosą korzyść".

Jednoznaczne ślubowanie

Co więcej, obejmująca dowodzenie nad jednym z największych ośrodków w całej agencji NASA położyła dłoń na "Błękitnej Kropce" autorstwa Carla Sagana. Zdecydowanie zwróciło to uwagę innych, bowiem w Stanach Zjednoczonych przysięga się na świętą księgę swojej religii bądź na konstytucję. Niektórzy stwierdzili, że taki gest jest manifestacją wolności nauki od wierzeń religijnych oraz zwróceniem się ku filozofii Sagana, który poszukiwał miejsca człowieka we wszechświecie.

Carl Sagan był amerykańskim astronomem i popularyzatorem nauki. W 1994 roku została wydana "Błękitna kropka" jego autorstwa. W książce zaznaczał m.in. to, że ludzkość będzie musiała próbować osiedlać się na innych planetach i w innych galaktykach. Inspiracją do wydania tej publikacji miała być fotografia naszej planety wykonana w 1990 roku przez sondę Voyager z odległości niemal sześciu miliardów kilometrów.