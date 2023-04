Ekologiczne pranie z Candy RapidO Pro

Ekologia stanowi ważny element codziennego życia. Coraz częściej kupujemy urządzenia, które są przyjazne środowisku, a dodatkowo pomagają oszczędzić czas i pieniądze. Szukając pralki warto zwrócić uwagę na Candy RapidO Pro 596BWMBC/1-S o najwyższej klasie efektywności energetycznej A. Urządzenie pomoże Ci dopasować parametry prania do wielkości załadunku, by uzyskać najlepsze rezultaty dbając jednocześnie o energooszczędność

fot. mat. prasowe

Oszczędność energii

Na zużycie prądu i wody podczas cyklu prania wpływa między innymi czas pracy urządzenia, temperatura, a także prędkość wirowania. Wybór właściwego programu eko odpowiedniego dla niektórych tkanin nie jest łatwy, dlatego inżynierowie Candy znaleźli na to rozwiązanie. Dzięki aplikacji hOn możesz zrobić zdjęcie brudnej odzieży i otrzymać podpowiedź jaki będzie najbardziej optymalny program prania dla danych tkanin.

Co więcej, Candy RapidO Pro 596BWMBC/1-S wyposażona została w KG Detector, czyli rozbudowaną automatykę wagową. Pralka automatycznie dobiera najlepsze parametry prania (ilość wody i obrotów wirowania oraz długość cyklu) do wielkości załadunku, oszczędzając czas i energię. Warto zwrócić także uwagę na technologię Quick & Clean, która pozwala na usunięcie trudnych zabrudzeń w niskiej temperaturze, a tym samym obniżyć wysokość rachunków. Dzięki temu pranie w 20°C pozwoli Ci uzyskać takie efekty, jak w przypadku prania w temperaturze 40°C.

System rozpuszcza środek piorący przed wlotem do bębna, uwalniając go bezpośrednio na ubrania, przez co skuteczniej usuwa nawet silne zabrudzenia. Korzystając z tańszej taryfy nocnej warto używać specjalnego programu do prania nocnego. Umożliwia on zmniejszenie prędkości wirowania, a przy tym jest niezwykle cichy.

Oszczędność czasu

Candy RapidO Pro to także oszczędność czasu. Urządzenie posiada 16 programów podstawowych, w tym 9 szybkich, z których najszybszy trwa zaledwie 14 min. Dzięki aplikacji hOn w prosty sposób możesz nawigować urządzeniem za pomocą smartfona, ale również uruchomić dodatkowe cykle. Warto zwrócić uwagę na program Higiena 59 min, który skutecznie dezynfekuje pranie w mniej niż godzinę i będzie odpowiedni do czyszczenia delikatnych tkanin ubrań dziecięcych.

Natomiast Easy Iron Plus 39 minut to program, który wykorzystuje działanie pary, by wnikać głęboko w tkaninę, rozluźniając i regenerując jej włókna, co eliminuje z odzieży nieprzyjemne zapachy. Posiada trzy różne poziomy intensywności, dopasowane do rodzajów i kolorów ubrań. Redukuje również załamania i wgniecenia, przyspieszając czas prasowania. Możesz także skorzystać z odświeżania parowego, które jest w pełni bezpieczne dla delikatnych tkanin i doskonale sprawdzi się po wizytach w restauracjach, by skutecznie oczyścić odzież z nieprzyjemnych zapachów. W zależności od rodzaju zabrudzenia, aplikacja hOn podpowie Ci najbardziej optymalny program prania dostosowany do twoich potrzeb i czasu.

Wychodząc naprzeciw użytkownikom, producent daje 10 lat gwarancji na silnik indukcyjny. Certyfikat dostępny po zarejestrowaniu na stronie: http://gwarancja.candy.pl/