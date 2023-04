Śmierć syna posłanki Filiks wywołana podczas sejmowej komisji. Poseł PO żąda przeprosin

redakcja naTemat

P oseł PO Piotr Borys wezwał do przeprosin Zbigniewa Dolatę, który podczas posiedzenia Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży obarczył go winą za ujawnienie danych wskazujących na syna Magdaleny Filiks, jako ofiary działań pedofilskich. Borys odniósł się do zarzutów i wyznaczył Dolacie termin.