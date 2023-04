Odlotowa Loteria w Centrum Janki. Ponad 700 wartościowych nagród do rozdania

Już od 14 kwietnia klienci Centrum Janki będą mieli szansę na zdobycie cennych nagród, w tym wycieczek o wartości aż 10 000 złotych. Wśród niespodzianek do wygrania w odlotowej Loterii znajdą się także ekskluzywne kolacje VIP, kamery GoPro, aparaty fotograficzne oraz wiele innych.

Mat. prasowe

Od 14 do 28 kwietnia w Centrum Janki będzie można wziąć udział w loterii promocyjnej „VIP odloty”. Obiecująca nazwa zdecydowanie odzwierciedla rzeczywistość, bo na klientów czekało będzie ponad 700 nagród, w tym kilka wyjątkowo cennych. Do zdobycia będą bowiem aż 4 wycieczki o wartości 10 000 zł każda, a także luksusowe kolacje VIP w restauracji Michela Moran, które zachwycą nawet najbardziej wymagających smakoszy. Wśród nagród pojawią się również idealne dla poszukiwaczy przygód kamery GoPro, piękne i trwałe walizki podróżne, poręczne czytniki ebooków i aparaty fotograficzne. Do wygrania będą też karty podarunkowe o wartości 50, 100 i 200 zł, vouchery do restauracji i kawiarni w Centrum Janki oraz wiele innych, równie atrakcyjnych niespodzianek.

By mieć szansę na zdobycie nagrody, wystarczy w terminie 14-28.04.2023 r. zrobić zakupy w Centrum Janki na kwotę minimum 200 zł na maksymalnie 2 dowodach zakupu (w tym nie więcej niż 1 z nich na kwotę maksymalnie 100 zł może pochodzić z Auchan). Z dowodami zakupu należy udać się do Punktu Obsługi Loterii, w którym otrzyma się Bilet Loteryjny. Następnie wystarczy już tylko zarejestrować się w kiosku loteryjnym i sprawdzić czy wygrało się jedną z nagród natychmiastowych.

Rejestrując się do Loterii, zyskujemy jednocześnie możliwość wzięcia udziału w losowaniu nagród głównych. Natomiast rejestrując dowód zakupu z jednego z punktów gastronomicznych*, wyrażając zgodę marketingową oraz wypełniając ankietę loteryjną, można również zdobyć dodatkowe losy w losowaniu nagród głównych – w tym wycieczki.

Wielki Finał loterii odbędzie się 29 kwietnia w Centrum Janki. Od godziny 12.00 do 15.00 nastąpi losowanie szczęśliwców, do których trafią nagrody główne. Do ich odbioru będą uprawnione wyłącznie osoby obecne podczas losowania. Gościem specjalnym tego wydarzenia będzie Michel Moran. Pełny regulamin Loterii „VIP odloty” oraz listę punktów gastronomicznych, które warto odwiedzić, by zdobyć dodatkowy los, można znaleźć na www.uniqueone.pl oraz w Punkcie Obsługi Loterii.

Ta odlotowa Loteria w Centrum Janki jest doskonałym pretekstem do tego, by wybrać się na wiosenne zakupy i przy okazji zdobyć niezwykle atrakcyjne i cenne nagrody. Warto spróbować swojego szczęścia i zamiast usilnie poszukiwać czterolistnej koniczynki, wziąć udział w loteryjnym wyzwaniu i dać sobie realną szansę na wygraną.

*Szczegóły, w tym lista punktów gastronomicznych oraz towary i usługi wyłączone z loterii w regulaminie na: www.uniqueone.pl.

Okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń: 14-28.04.2023 r. Zachowaj wszystkie dowody zakupu i Bilety Loteryjne. Loteria promocyjna od 18 lat. Organizator: Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.