Zbadali puls największych polskich miast. Sprawdź, które najlepiej współgra z Twoim

Karolina Pałys

Nietrudno złapać się na tym, że gdy mówimy o swoich miastach, to zwracamy się do nich jak do żywych istot. Budzą się o świcie, kładą spać późną nocą. Czasami w ogóle nie zasypiają. Tętnią życiem, pulsują. Tylko w jakim rytmie? Znamy odpowiedzi.