Gdzie pojechać na majówkę, żeby było ciepło? Oto kilka konkretnych propozycji

Majówka to po feriach świątecznych jedna z pierwszych okazji na dłuższy wyjazd za granicę. Pytanie tylko, gdzie pojechać, żeby było już ciepło? Sprawdziliśmy mapy pogodowe i mamy dla was dobre informacje.

W majówkę w Europie najcieplej będzie w Portugalii. Fot. sergojpg/easyfotostock/Eastnews

Majówka 2023 wypada bardzo intratnie jeśli chodzi o długi urlop kosztem paru dni wolnego w pracy. 1 maja to poniedziałek, a 3 maja to środa, czyli biorąc urlop w pracy za 2, 4 i 5 maja mamy aż 9 dni wolnego ciągiem (od soboty 29 kwietnia do niedzieli 7 maja).

Aż żal, żeby tak długi okres spędzić w czterech ścianach w domu. Niektórzy już planują wyjazd za granicę. Kuszeni wizją odpoczynku w cieplejszym klimacie rozglądają się nad destynacjami i wpisują w wyszukiwarkę hasło: Gdzie na majówkę 2023, żeby było ciepło?

Przejrzeliśmy mapy pogodowe na początek maja i mamy dla was kilka ciekawych propozycji.

1. Dalsze kierunki

Jeśli komuś marzy się upalne lato już w maju, to takowe zacznie się na Półwyspie Arabskim. Warto tam odwiedzić Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, czy też Oman. Temperatury? Około 40 stopni i więcej.

W maju zaczyna się też pora sucha na Mauritiusie – może to jest kierunek, który was interesuje. Jeśli chcecie się wybrać dalej, to Indonezja, Malezja, Filipiny lub Papua-Nowa Gwinea? Tam też około 40 stopni.

Poza tym na początku maja o dobrą pogodę nie będziecie się musieli obawiać w Egipcie, Tunezji czy Maroku.

2. Wakacje na europejskim podwórku

Jeśli jednak nie chcecie daleko wyjeżdżać i wystarczą wam temperatury od 23 stopni wzwyż, to jest sporo miejsc w Europie, które już od początku maja powitają was w takim klimacie.

Teoretycznie Turcja w tym czasie powinna być pewniakiem, ale nie do końca tak może być w tym roku. Maksymalne temperatury na początku kwietnia będą w tym kraju wynosiły od 8 stopni w górach na północnym wschodzie do 22-23 stopni Celsjusza w nadmorskich kurortach na południu i zachodzie kraju takich jak Izmir, Antalya czy Adana.

Podobnie będzie na Cyprze oraz w Izraelu – około 20-23 stopnie. Zaskakująco chłodno będzie na Rodos oraz na Krecie, bo poniżej 20 stopni Celsjusza.

Przesuwając się bardziej na zachód mamy Grecję. Tutaj początek maja też będzie chłodniejszy, np. na Zakyntos około 17 stopni. Najcieplej będzie na kontynencie w okolicach Salonik - powyżej 23 stopni Celsjusza.

Dalej na zachód mamy Albanię i Chorwację. W przypadku tej pierwszej najlepiej udać się w okolice Shëngjin (22-23 stopnie), z kolei jeśli chodzi o Chorwację, to całe wybrzeże na północ od Dubrownika aż do Zadaru ponad 20 stopni, a gdzieniegdzie jak w rejonie Szybeniku – 24 stopnie.

Kontynuując podróż na zachód mamy Włochy. I tutaj zaczynają się już o wiele lepsze informacje, bo czy odwiedzicie Wenecję, Florencję, Rzym, Mediolan, Neapol, czy też Turyn, to wszędzie tam zastanie was ciepełko powyżej 22 stopni. Najcieplej będzie na Sycylii, tam nawet 27 stopni, oraz na Sardynii – nawet 28 stopni.

Ciepło towarzyszyć będzie także turystom odpoczywającym na Lazurowym Wybrzeżu i tak aż co Barcelony. Temperatury będą się tam wahały od 22 do 26 stopni.

A skoro o Hiszpanii już mowa, to ona oraz Portugalia będą najcieplejszym kierunkiem na majówkę 2023 w Europie. Począwszy od wspomnianej Barcelony, po region Murcji na wschodzie, przez Sewillę na zachodzie temperatury sięgać będą od 25 do nawet 27 stopni. Najcieplej będzie w rejonie Badajoz – 30 stopni Celsjusza.

Wspomniana Portugalia to najgorętszy kierunek tej majówki. Temperatury w całym kraju (poza zachodnim wybrzeżem) nie spadną poniżej 23 stopni. Jeśli ktoś chce jednak spędzić majówkę nad wodą, to spokojnie może się udać do Portimão lub Albufeiri. Tam temperatura powietrza będzie wynosiła ponad 25 stopni, a i woda już może być cieplejsza.

