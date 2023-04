Piecz z funkcją pary - z nowym piekarnikiem Haier

redakcja naTemat

U rządzenia do zabudowy Haier z wirtualnym asystentem oraz dostępem do przepisów, pozwalają stworzyć dania niczym z 5-gwiazdkowej restauracji we własnym zaciszu domowym. Tym razem producent wypuścił na rynek piekarnik, dzięki któremu będziesz mógł piec na parze, zapewniając zdrowe, doskonałe rezultaty na miarę prawdziwego szefa kuchni. Poznaj Haier I-Touch Steam Series 6 HWO60SM6TS9BH.