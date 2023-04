Tragedia na strzelnicy w Białymstoku. "To nie był wypadek"

Do naprawdę makabrycznego zdarzenia doszło na strzelnicy w Białymstoku. Jeden z klientów zginął w wyniku postrzelenia. Śledczy i właściciele obiektu podkreślają jednak, że nie był to nieszczęśliwy wypadek, ale działanie z premedytacją. Mężczyzna nie został przez kogoś zraniony, a postrzelił sam siebie – mówi się o samobójstwie.

Wydarzenie miało miejsce na strzelnicy sportowej w Białymstoku w niedzielę, 16 kwietnia, w godzinach popołudniowych. Policja przyjęła zgłoszenie o młodym mężczyźnie, który został ranny. Jego życia nie udało się uratować. Radio Białystok podało, że właściciel strzelnicy przekonywał w mailu do redakcji, że do śmierci klienta nie doszło na skutek wypadku czy zaniedbania ze strony obsługi. Podkreślał, że dowodem na to są nagrania z monitoringu.

Tę wersję potwierdza prokuratura. Prokurator Michał Toruński z Prokuratury Rejonowej Białystok Północ w rozmowie z Faktem podkreślił, że sprawa została zakwalifikowana jako samobójstwo. Zamach mężczyzny na swoje życie obserwowały inne osoby, które były akurat obecne na strzelnicy.

– Śledczy wszczęli postępowanie w sprawie namawiania lub udzielenia pomocy w samobójstwie, za co grozi kara do pięciu lat więzienia – przekazał w rozmowie z Faktem prok. Toruński. Zmarły to mężczyzna z wieku około 30 lat. Na wtorek, 18 kwietnia, zaplanowana została sekcja zwłok.

PiS chce więcej strzelnic w Polsce – "w szkole i na uczelni"

Tymczasem członkowie partii rządzącej złożyli do Sejmu projekt, który ma ułatwić uczelniom budowę strzelnic – został opublikowany na stronie Sejmu 17 kwietnia. Projekt nie dotyczy jedynie strzelnic, lecz także budowy innych inwestycji "kształtujących postawy patriotyczne i wychowanie w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie realizowanych przez uczelnie".

Zgodnie z projektem strzelnice będą łatwiejsze do wybudowania dla uczelni, ponieważ procedury zostaną uproszczone, a przeszkody usunięte. Jakie są motywacje wnioskodawców? Grupie posłów PiS-u zależy na "kształtowaniu postaw patriotycznych i wychowaniu w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie realizowanych przez uczelnie".

Projekt ustawy złożonej przez posłów PiS przewiduje zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. Inwestycje mogą być finansowane w całości lub w części z budżetu państwa, lub z innych źródeł – przewiduje projekt.

Dzięki "uproszczeniu procesu inwestycyjnego" prace mają być wykonane w możliwie najkrótszym terminie. Na wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na inwestycję wojewoda będzie miał miesiąc. Według projektodawców "uchwalenie projektowanej ustawy może spowodować skutki finansowe dla budżetu państwa, które ze względu na charakter są jednak trudne do oszacowania".

