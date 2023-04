Tragiczne doniesienia z Krakowa. Nie żyje mężczyzna, który podpalił się przed konsulatem Ukrainy

Nie żyje 63-letni Ukrainiec, który w zeszły czwartek podpalił się przed Konsulatem Generalnym Ukrainy w Krakowie.

Zmarł Ukrainiec, który podpalił się przed konsulatem w Krakowie. Fot. Jacek Boron/REPORTER

W zeszłym tygodniu w Krakowie przed konsulatem Ukrainy podpalił się mężczyzna

Mimo starań lekarzy nie udało się go uratować. W poniedziałek Ukrainiec zmarł

Nie żyje Ukrainiec, który podpalił się przed konsulatem tego kraju w Krakowie

Informację na ten temat podaje Polsat News. "Niestety, pomimo wysiłków lekarzy specjalistów, dziś po południu zmarł pacjent, który 13 kwietnia trafił do szpitala w ciężkim stanie, wynikającym z obrażeń po podpaleniu się przed konsulatem Ukrainy" - poinformowali stację lekarze z Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego Szpitala Rydygiera w Krakowie.

Przypomnijmy: RMF FM podało w zeszły czwartek, że około godziny 7:50 przed konsulatem Ukrainy przy al. Beliny-Prażmowskiego 4 w Krakowie podpalił się mężczyzna. "Lekarze określają jego stan jako ciężki" - ustaliła wówczas rozgłośnia.

Z ustaleń mediów wynikało, że nim mężczyzna oblał się łatwopalną substancją i podpalił, nawoływał ukraińskich mężczyzn czekających w kolejce przed konsulatem i krzyczał do nich, by wrócili do swojego kraju i bronili Ukrainy przed Rosjanami.

Policji udało się ugasić ogień na mężczyźnie

"Gazeta Krakowska" podała wtedy, że policjantom, którzy na co dzień pilnują bezpieczeństwa pod placówką dyplomatyczną, udało się ugasić ogień na mężczyźnie. O sprawie powiadomiono prokuraturę.

**********

Znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze?

– Telefon interwencyjny dla osób w trudnej sytuacji życiowej Kryzysowy Telefon Zaufania – wsparcie psychologiczne: 116 123 czynny codziennie od 14.00 do 22.00 – Całodobowe centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym: 800 70 22 22 – Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111 – Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej zadzwoń pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego

– Telefon zaufania Polskiego Forum Migracyjnego, pod którym wsparcie udzielane jest w języku ukraińskim i rosyjskim. Infolinia: 669 981 038 (działa w poniedziałki 16:00–20:00, środy (10:00–14:00), piątki (14:00–18:00)).

– Bezpłatna pomoc psychologiczna od Czerwonego Krzyża dla uchodźców z Ukrainy: +48 800 088 136 – jeśli dzwonisz z Polski; +48 221 520 620 – jeśli dzwonisz spoza Polski. Więcej informacji na temat pomocy psychologicznej pod tym linkiem.