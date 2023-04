Tusk i Trzaskowski obrzuceni jajkami. A młodzieżówka od Ziobry przygotowała im "niespodziankę"

W Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie liderów Platformy Obywatelskiej z mieszkańcami. Nie obyło się jednak bez incydentów i to tych naprawdę mocnych. Młodzieżówka Solidarnej Polski przygotowała dla Tuska "prezent" w postaci biletu do Brukseli, a później szef PO i Trzaskowski zostali obrzuceni jajkami. To jednak nie politycy oberwali...

Donald Tusk oburzony jajkami. Młodzieżówka ziobrystów miała dla niego bilet Fot. Lukasz Kalinowski/East News

Spotkanie z Trzaskowskim i Tuskiem w Białej Podlaskiej było pełne incydentów

Liderzy Koalicji Obywatelskiej zostali obrzuceni jajkami

Ziobryści pokazali jednym gestem, co myślą o Tusku

Donald Tusk i Rafał Trzaskowski zaatakowani jajkami

Przed wejściem do budynku, w którym odbywać się miało spotkanie Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego z mieszkańcami Białej Podlaskiej stanęła młodzieżówka Solidarnej Polski. Jej członkowie zorganizowali happening. Jeden z młodych zwolenników Solidarnej Polski trzymał w rękach ogromny "bilet do Brukseli", który chciał przekazać Donaldowi Tuskowi. Prezent miał być aluzją, odwołującą się do pracy Donalda Tuska w Brukseli.

– Ja chcę przekazać bilet od Ursuli von der Leyen do Brukseli. Ja chcę lecieć z Donaldem Tuskiem do Brukseli – mówił jeden z członków młodzieżówki, naśladując niemiecki akcent i przekonując ochroniarza, że w rękach trzyma nie rekwizyt, a bilet do wylotu dla Donalda Tuska. To nie był jednak ostatni z incydentów. Kiedy politycy wchodzili na sale, ktoś rzucił w nich jajkami. Nie oberwał jednak żaden z polityków, ale ochroniarz szefa PO.

Tusk ogłosił, kto poprowadzi kampanię wyborczą KO

Jak już pisaliśmy w naTemat.pl na tym samym spotkaniu Donald Tusk oficjalnie ogłosił koniec przygotowań do wyborów. Wskazał także nową szefową sztabu, którą została Wioletta Paprocka–Ślusarska. Tym samym potwierdzają się nieoficjalne ustalenia Anny Dryjańskiej z naTemat, które przedstawiliśmy jeszcze w połowie marca. Paprocka-Ślusarska jest radną Platformy Obywatelskiej w sejmiku województwa mazowieckiego. – Dla mnie to ogromne wyróżnienie i odpowiedzialność. Wiem, że tylko drużynowo możemy zwyciężyć. Tę kampanię poprowadzimy wspólnie z obecnymi tu posłankami i posłami. Z tymi, którzy są teraz w terenie i odbywają spotkania – powiedziała nowa szefowa sztabu.