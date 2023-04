"Rafał się nie skarży, ale ja to powiem". Tusk wyjawił, jak władza ma polować na Trzaskowskiego

Rafał Trzaskowski wystąpił z Donaldem Tuskiem w Białej Podlaskiej. Ogłosili start kampanii Koalicji Obywatelskiej, którą pokieruje Wioletta Paprocka-Ślusarska. Szef Platformy Obywatelskiej równolegle ujawnił, jak Prawo i Sprawiedliwość poluje na prezydenta Warszawy. – Rafał się nie skarży, ale ja to powiem – zaczął.

Rafał Trzaskowski i Donald Tusk inicjują kampanię Koalicji Obywatelskiej. Fot. Platforma Obywatelska

Rafał Trzaskowski i Donald Tusk wspólnie zainaugurowali kampanię Koalicji Obywatelskiej, którą poprowadzi Wioletta Paprocka-Ślusarska

– Skończył się czas przygotowań. Ruszamy z kampanią – ogłosili. Równolegle Tusk powiedział, jak Prawo i Sprawiedliwość poluje na prezydenta Warszawy

– W ciągu ostatniego roku i pierwszych trzech miesięcy 2023 roku do Ratusza CBA skierowało aż 8 tysięcy pytań, żądań na papierze – powiedział Tusk

"Rafał się nie skarży, ale ja to powiem". Tusk wyjawił, jak władza poluje na Trzaskowskiego

To wystąpienie było zapowiadane od zeszłego tygodnia. Już 14 kwietnia media ogłosiły wspólne wystąpienie Rafała Trzaskowskiego i Donalda Tuska, które otworzy kampanię Platformy Obywatelskiej do wyborów parlamentarnych.

Tę kampanię poprowadzimy wspólnie z obecnymi tu posłankami i posłami. Z tymi, którzy są teraz w terenie i odbywają spotkania – powiedziała szefowa sztabu wyborczego Wioletta Paprocka-Ślusarska.

– Z naszymi przyjaciółmi z KO, ale przede wszystkim z każdym z was. Z każdą Polką i każdym Polakiem. Jesteśmy naszym wielkim obywatelskim sztabem, który wygra te wybory. Wszystkie ręce na pokład – dodała.

Tuż po Paprockiej głos zabrał prezydent Warszawy. – Najważniejsza jest rozmowa, determinacja. Chęć spotykania się z ludźmi. Jeśli starczy nam czasu na rozmowę, to jestem przekonany, że wygramy te wybory – powiedział, po czym dodał: – Chcę wesprzeć Donalda Tuska i moją własną partię, żebyśmy mogli wygrać te wybory.

Następnie głos znowu zabrał Tusk. – Ja już nie pamiętam odpoczynku, a Rafałowi też nie damy odpocząć – zażartował. Chwilę później powiedział o polowaniu Prawa i Sprawiedliwości na Trzaskowskiego.

Donald Tusk: w PiS Rafała Trzaskowskiego boją się szczególnie

– PiS stało się partią, która grupuje ludzi i polityków. To ludzie gotowi do wszystkiego. Rafał się nigdy nie skarży, więc ja wam to powiem. Polowanie na liderów opozycji jest wprost proporcjonalne do poziomu strachu PiS przed niektórymi politykami – powiedział.

– Rafała Trzaskowskiego boją się szczególnie. Wszyscy wiemy, że gdyby nie cały cykl wykorzystywania Pegasusa, TVP i pieniędzy publicznych, to byłby prezydentem Polski – dodał.

– Dziś poprosiłem szefową sztabu, żeby bez najmniejszej pomyłki przedstawiła mi statystykę polowania na Rafała Trzaskowskiego. W ciągu ostatniego roku i pierwszych trzech miesięcy 2023 roku do Ratusza CBA skierowało aż 8 tysięcy pytań, żądań na papierze – kontynuował.

– Prokuratura wszczęła aż 15 postępowań. Średnio raz na miesiąc służby wkraczały do Ratusza w celu rewizji lub przesłuchania pracowników – podkreślił.