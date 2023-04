Kim była Jani Włudarczyk? Największa miłość kochliwego kabareciarza z Ani Mru Mru

Janina Włudarczyk nie żyje. Fot. Instagram @wojcikofficial

Janina Włudarczyk jako partnerka Michała Wójcika stała się znana społeczności internetowej trzy lata temu, gdy Michał Wójcik poinformował, że jego ukochana zmaga się z rakiem. Rok wcześniej Jani i Michał zostali rodzicami małego Michała Juniora. Planowali ślub, byli zaręczeni, chociaż Michał Wójcik podkreślił, że planuje jeszcze jedne zaręczyny, bo te przebiegły zbyt spontanicznie. Aktor poprosił wtedy swoich fanów o wpłacanie pieniędzy na zbiórkę, która zapewni Jani leczenie. W opisie zbiórki na portalu pomagam.pl, można było przeczytać: "Jani jest... Matką, Partnerką i Kobietą starającą się radzić sobie w świecie biznesu. Niestety, spotkało ją coś niedobrego i teraz wszyscy staramy się jej pomóc, żeby jak najdłużej mogła być Matką, Partnerką (a może i żoną) i Kobietą Sukcesu... Na każdym polu. Ja też tylko pomagam...".

Już w lipcu 2020 roku 5 tys. osób wpłaciło na zbiórkę. Wówczas uzbierano ponad 244 tys. zł. Wzruszona Jani napisała wtedy list z podziękowaniami, który Michał Wójcik odczytał. Jak jednak zaczęła się historia miłości Michała Wójcika i Jani? Aktor początkowo mówił o późniejszej ukochanej, że "nie jest w jego typie".

O Michale Wójciku mówiło się, że jest kochliwy i było wiadomo także, że jego życie związkowe było dość burzliwe. W roku 2015 członek kabaretu Ani Mru Mru rozwiódł się ze swoją ówczesną żoną. Była nią Agnieszka Kałuża – kobieta oskarżyła Wójcika o liczne zdrady.

Jak podaje serwis Party.pl, wtedy na jaw wyszło, że Michał Wójcik ma dwoje nieślubnych dzieci - Jakuba i Charliego. Jego ówczesna żona uzyskała rozwód z orzeczeniem o winie Wójcika i udało się jej wywalczyć alimenty w kwocie 5 tys. zł. Kabareciarz popadł wtedy nie tylko w problemy finansowe, ale również te natury emocjonalnej.

Zaczął więc korzystać z pomocy psychologa i uczestniczyć w terapii grupowej. Właśnie tam poznał Jani, swoją przyszłą partnerkę. Wtedy Wójcik miał zakończyć związek z partnerką Ewą, z którą związał się tuż po rozwodzie z Kałużą. W rozmowie z "Super Expressem" mówił o tym, że Jani przede wszystkim nie wiedziała, kim jest gwiazdor kabaretu i chociaż nie była kobietą w jego typie, stała się dla niego najważniejsza.

Jest to kobieta zupełnie nie w moim typie. Nie wiedziała, kim jestem i to było bardzo cudowne. Nie oglądała kabaretów, nie znała mnie z ekranu, więc tu był pierwszy plus. Drugi plus jest taki, że to jest czarownica, baba jaga. Ona bardzo interesuje się żywnością, cyframi, gwiazdami itd., w które ja jako sceptyk nie wierzyłem, a teraz zaczynam postrzegać życie zupełnie inaczej.

