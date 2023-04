Nie żyje partnerka Michała Wójcika. Po kilku latach Jani przegrała walkę z nowotworem

Media obiegła smutna wiadomość o śmierci partnerki Michała Wójcika z Ani Mru Mru. Jani Wójcik przez bardzo długi czas toczyła walkę z nowotworem. Informację o śmierci ukochanej artysty kabaretowego potwierdził jego przyjaciel Krzysztof Ferdyn.

Nie żyje partnerka Michała Wójcika. Przegrała walkę z rakiem Fot. facebook.com / @ Michał Wójcik

Niespełna trzy lata temu Michał Wójcik, poinformował, że jego ukochana Jani zachorowała na nowotwór. Wówczas potrzebne były fundusze na sfinansowanie jej leczenia. W promowanie zbiórki pieniędzy włączyli się liczni przyjaciele artysty znanego z kabaretu Ani Mru Mru. Jednym z nich był Krzysztof Ferdyn, który potwierdził informację o śmierci ukochanej Wójcika.

"To jest zbyt osobiste i zbyt bolesne. Niestety muszę potwierdzić tę informację. I to dosyć smutną, natomiast nie komentujemy tego z Michałem" – wyznał w rozmowie z portalem party.pl przyjaciel Wójcika.

Czytaj także: Odważne wyznanie znanego kabareciarza. Wyjawił, dlaczego ma czworo dzieci z różnymi kobietami

Jani Wójcik nie żyje. Partnerkę Michała Wójcika z Ani Mru-Mru pokonał rak

W 2019 r. Michał Wójcik wraz ze swoją partnerką Jani doczekali się syna Michała Juniora. Niespełna rok później artysta zaapelował do swoich fanów, jednocześnie informując, że jego partnerka zachorowała na raka. Wówczas uruchomiona została zbiórka pieniędzy, które miały pokryć koszty leczenia.

Czytaj także: Kabaret Ani Mru-Mru żartuje z milczenia pierwszej damy i jej córki. Wyszło krótko i zwięźle

"Całe życie pomagałem, dziś wyciągam rękę i proszę o pomoc was. Moja Jani zachorowała, ma raka. Ale rak to nie wyrok, chcemy podjąć z nim walkę! Bardzo was proszę o pomoc i fundusze dla niej na pobyt dla niej w klinice. Liczy się każda chwila i każdy grosz" – mówił na wideo załączonym do zbiórki.

W opisie zbiórki na portalu pomagam.pl, można przeczytać w opisie: "Jani jest... Matką, Partnerką i Kobietą starającą się radzić sobie w świecie biznesu. Niestety, spotkało ją coś niedobrego i teraz wszyscy staramy się jej pomóc, żeby jak najdłużej mogła być Matką, Partnerką (a może i żoną) i Kobietą Sukcesu... Na każdym polu. Ja też tylko pomagam...".

Już w lipcu 2020 roku 5 tysięcy osób wpłaciło na zbiórkę. Wówczas uzbierano ponad 244 tysiące złotych.

"Dziękuję. Naprawdę bardzo szczerze dziękujemy za każdy grosz, który państwo wpłacili dla nas. Nie znam naprawdę słów tak wielkich, które mogłyby oddać uczucie i moje podziękowania. Jedyne co mogę powiedzieć to dziękuję. Udało się Państwu wywołać uśmiech na mojej twarzy i postaram się jeszcze przez wiele, wiele lat wywoływać uśmiech u Państwa" – dziękował w lipcu 2020 roku Michał Wójcik.

Czytaj także: Kabaret Ani Mru-Mru w obronie Abelarda Gizy. "Nikt nie pyta, czy chcemy oglądać Macierewicza w TVP"

"Podejmujemy w tej chwili walkę. Nie damy się. Wielkie dzięki. To jest bardzo ważne, te wszystkie słowa wsparcia, które pisaliście do nas, to jest jeszcze więcej, co mógłby zrobić każdy dla swojej bliskiej osoby. Serdecznie Państwu dziękuję" – dodał po chwili wzruszony artysta. Niestety pomimo prawie trzyletniej walki, Jani Wójcik nie udało się wygrać walki z nowotworem.