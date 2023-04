Znany zakonnik przechodzi trudne chwile. Na pogrzebie jego matki doszło do dramatu

Adam Szustak znany w internecie zakonnik ostatnio przeżywa trudne chwile, czym podzielił się ze swoimi obserwatorami i widzami na YouTube. Zmarła jego matka, co było dla duchownego wielkim ciosem. Niestety, na jej pogrzebie doszło do kolejnego dramatu – ojciec zakonnika zasłabł, jego serce się zatrzymało, był reanimowany.

Dramat na pogrzebie matki Adama Szustaka. Chodzi o ojca zakonnika Fot. Tomasz Kawka/East News

Adam Szustak to zakonnik, który na YouTube prowadzi kanał "Langusta na palmie", na którym przybliża zainteresowanym kwestie wiary

Ojciec Szustak podzielił się w jednym z filmików smutną informacją o śmierci swojej matki

Aktualnie ojciec duchownego jest w śpiączce

Adam Szustak pożegnał matkę – ojciec jest w szpitalu

Zakonnik Adam Szustak jest jednym z najbardziej rozpoznawanych duchownych w internecie. Od kilku lat prowadzi na YouTube kanał "Langusta na Palmie", który zebrał 822 tys. followersów. Duchowny jest znany jako osoba pozytywna, która umie być blisko problemów zwykłych ludzi. Niestety w życiu Szustaka ostatnio doszło do kilku naprawdę poruszających wydarzeń.

Ojciec Szustak sam podzielił się nimi ze swoimi fanami, z którymi zawsze miał mocną więź. W Wielką Sobotę, 8 kwietnia, nad ranem zmarła jego mama Barbara. – To był najlepszy dzień, jaki mogła sobie wybrać – wyznał. O. Adam zamieścił na swoim kanale kazanie z pogrzebu mamy. Podkreślił, że by zmierzyć się z tym trudnym wydarzeniem zaczął się modlić. – Wtedy się zorientowałem, że to jest jeden jedyny dzień w roku [obok Wielkiego Piątku – przyp. red.], kiedy nie ma liturgii słowa Bożego – powiedział zakonnik. – Nie ukrywam, najpierw się obraziłem, bo pomyślałem sobie: "No jak to? Potrzebuję twojego słowa, żebyś mi tłumaczył". Cisza – dodał.

Śmierć matki była dla duchownego ogromnym ciosem, ale w czasie jej pogrzebu doszło do kolejnego. Zasłabł ojciec duchownego.

– Miał zatrzymanie akcji serca, był reanimowany przez dłuższy czas. Jest w tej chwili w śpiączce, jest na OIOM-ie. Tak naprawdę nie wiadomo, co będzie dalej – przyznał o. Adam. Do swoich obserwatorów zwrócił się z prośbą o modlitwę. Dodał, że wie, że jego ojciec zarówno jak i matka jest w rękach Boga, jednak "nie jest to łatwa sytuacja".