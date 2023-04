Dramatyczne doniesienia z Danii. "Tylko potwór mógł zrobić coś takiego dziecku"

13-latka z Kirkerup, miejscowości położonej na duńskiej wyspie Zelandia, została uprowadzona, a następnie zgwałcona. Służbom udało się znaleźć dziewczynkę i jej porywacza. 32-letni mężczyzna został aresztowany i oskarżony o gwałt, przemoc i porwanie. Matka uprowadzonej 13-latki powiedziała, że "tylko potwór mógł zrobić coś takiego dziecku".

13-latka została porwana i zgwałcona nieopodal miejscowości Kirkerup na duńskiej wyspie Zelandia. Fot. CLAUS BECH/AFP/East News

Na duńskiej wyspie Zelandia doszło do porwania 13-letniej dziewczynki, która zajmowała się rozprowadzaniem gazet

Po 27 godzinach szerokich poszukiwań służbom udało się odnaleźć dziewczynkę i jej porywacza

32-letni mężczyzna został tymczasowo aresztowany i oskarżony o gwałt, przemoc i porwanie 13-latki

W sobotę, 15 kwietnia, na duńskiej wyspie Zelandia w miejscowości Kirkerup doszło do porwania 13-letniej Filippy. Dziewczynka pomagała przy dystrybucji gazet, jednak gdy w godzinach popołudniowych nie wróciła do domu, jej rodzice zaczęli się martwić. Wówczas postanowili sprawdzić, co się dzieje z ich córką. Przy drodze znaleźli jej rower i torbę.

Dania. Porwano i zgwałcono 13-latkę. "27 godzinny koszmar"

Rodzice 13-latki zaalarmowali służby i natychmiast rozpoczęto akcję poszukiwawczą. Policja apelowała do mieszkańców, by przesyłali nagrania wideo ze swoich samochodów. W akcji wykorzystano również śmigłowiec i drony.

Następnego dnia, po 27 godzinach obławy, służbom udało się namierzyć Filippę i jej porywacza. Jak podaje portal Jyllands-Posten, 32-letni mężczyzna miał przetrzymywać dziewczynkę w dwóch różnych miejscach.

Matka 13-latki złożyła podziękowania dla służb i wszystkich, którzy zaangażowali się w poszukiwania jej córki. "27-godzinny koszmar się skończył, a moja ukochana dziewczynka jest już w domu" - napisała w mediach społecznościowych. Jak dodała, "tylko potwór mógł zrobić coś takiego dziecku".

32-latek oskarżony o gwałt, przemoc i porwanie

17 kwietnia miejscowy sąd nakazał aresztowanie podejrzanego mężczyzny, jednak według ustaleń prokuratury, w porwanie 13-latki może być zamieszana jeszcze jedna osoba, która do tej pory przebywa na wolności. 32-latek został oskarżony o gwałt, przemoc, groźby i porwanie 13-letniej dziewczynki. Według ustaleń lokalnych mediów, mężczyzna częściowo przyznał się do winy.

Jens Møller, były zastępca inspektora policji i szef wydziału zabójstw policji w Kopenhadze, zaznaczył, że służby będą musiały zbadać miejsce, w którym znaleziono Filippę, a także samochód, którym rzekomo została przewieziona.

Ponadto, aby ustalić wszystkie szczegóły w sprawie, konieczne będzie ponowne przesłuchanie podejrzanego oraz uprowadzonej 13-latki. Møller wskazał też, że na ten moment zeznania mężczyzny nie potwierdzają wszystkich podejrzeń.