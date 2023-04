14-letni Tomek zaatakowany przez nożownika w Wielkiej Brytanii. Tej samej nocy zmarł w szpitalu

15-letni Brytyjczyk zamordował 14-latka z Polski na przedmieściach Gateshead. Do tragedii doszło w październiku, jednak dopiero teraz sąd w Newcastle skazał mordercę. Jak się ukazało, tuż po zadaniu śmiertelnego ciosu nastolatek miał krzyczeć "załatwiłem waszego chłopaka".

Wielka Brytania. Wyrok ws. 14-letniego Tomka. "Miał przed sobą całe życie". Fot. Northumbria Police

3 października w parku na przedmieściach Gateshead 15-letni Brytyjczyk starł się z grupą nastolatków. Chłopak wyjął nóż i zadał cios 14-latkowi z Polski

– Załatwiłem waszego chłopaka – miał krzyczeć po zadaniu śmiertelnego ciosu. Nożownik przekonywał, że wyjął broń dopiero po odniesieniu poważnych obrażeń

Prokuratura wykazał jednak, że zabójca doznał jedynie... urazu kciuka. Sąd uznał winę chłopaka, a w czerwcu postanowi o wymiarze kary

14-letni Polak zaatakowany przez nożownika w Wielkiej Brytanii . Sąd wydał wyrok

Choć wymiar sprawiedliwości uznał winę 15-latka, to wymiar kary zostanie orzeczony dopiero podczas czerwcowego posiedzenia. Ze względu na interes społeczny sędzia zgodził się jednak na ujawnienie wizerunku i szczegółów procesowych.

– Istnieje interes publiczny w próbie nakłonienia młodych ludzi do zrezygnowania z noszenia noży. To może doprowadzić do całkowicie tragicznych skutków – powiedział sędzia Justice Spencer.

Teraz wiadomo, że mordercą jest Leighton Amie. Tomasz Oleszak zaś w 2012 roku wraz z rodzicami przeprowadzili się do Wielkiej Brytanii. Nastolatkowie mieszkali jednak w innych okolicach i nie znali się wcześniej.

Jak doszło do zbrodni w Gateshead w Wielkiej Brytanii? Z ustaleń śledczych, na które powołuje się m.in. "Sky News" wynika, że 3 października 2022 roku 15-letni Brytyjczyk szedł przez park przedmieściami miasta ze swoją dziewczyną.

Ta ostrzegła go przed podążającą za nimi grupą nastolatków. Ci mieli rozmawiać o zaatakowaniu Brytyjczyka. W grupie był właśnie Oleszak. Prokuratura przyznała, że ci mieli "omawiać napaść".

Leighton Amie początkowo nie przyznał się do winy. Później jednak zeznał, że sięgnął po nóż dopiero w trakcie napaści. Wcześniej miał zostać uderzony, kopnięty i powalony na ziemię. Śledczy jednak wykazali, że to kłamstwo.

Zbrodnia w Wielkiej Brytanii. "Tomasz miał przed sobą całe życie"

Nastolatek wykazał jedynie, że w wyniku starcia doznał... urazu kciuka. On zaś zadał 14-letniemu Tomkowi ranę nożem o głębokości ośmiu centymetrów. Ugodził go prosto w klatkę piersiową.

Po zadaniu ciosu miał krzyczeć "załatwiłem waszego chłopaka". Sędzia zgodził się z prokuratorem, który uznał ten komunikat nie za formę ostrzeżenia, a za przechwałkę. Leighton pociął także płacz drugiego nastolatka, jednak nie udało mu się zadać mu obrażeń. 14-letni Tomek trafił do szpitala, jednak zmarł tej samej nocy.

Tuż po wydaniu wyroku głos w sprawie zabrał inspektor Chris Deavin, który prowadził śledztwo. – Tomasz miał przed sobą całe życie. Był obiecującym piłkarzem i popularnym uczniem. Żaden wyrok skazujący ani kara nie zwrócą Tomkowi życia – powiedział, cytowany przez "Sky News". – Chcemy wysłać jednoznaczną wiadomość do każdego, kto zdecyduje się nosić jakąkolwiek broń lub uważa, że ​​przemoc jest do przyjęcia – konsekwencje mogą być druzgocące – podsumował.