Teresa jest uzależniona od jedzenia kamieni. "Uwielbiam ich zapach i chrupkość"

Teresa Wiedner otwarcie opowiedziała o swoim nietypowym uzależnieniu. Kobieta potrafi zjadać nawet kilogram kamieni tygodniowo. Jak zaznaczyła, "uwielbia ich zapach ziemi i chrupkość", a gdy ma gorszy humor, to właśnie kamienie zapewniają jej pocieszenie.

Amerykanka przyznała, że uwielbia spożywać kamienie, które wcześniej rozbija młotkiem na mniejsze części, by nie uszkodzić sobie zębów. tlc uk/youtube.com (screenshot)

Teresa Widener w programie o nietypowych uzależnieniach - "My Strange Addiction", przyznała, że nie wyobraża sobie dnia bez zjedzenia kamienia

Kobieta zaznaczyła, że wybiera kruche kamienie i najpierw tłucze je młotkiem na mniejsze części, aby w czasie uszkodzić sobie zębów

Takie nietypowe zachowanie należy do zespołu Pica, czyli spaczonym łaknieniu, polegającym na celowym spożywaniu substancji, które nie są produktami żywnościowymi

Teresa Widener to mieszkanka Bedford w Stanach Zjednoczonych. Na co dzień wiedzie zwyczajne życie - ma pracę, męża i dzieci. Jakiś czas temu kobieta zdradziła jednak o swoim nietypowym uzależnieniu, które należy do zespołu Pica.

W programie opowiadającym o dziwnych uzależnieniach "My Strange Addiction" opowiedziała, że nie wyobraża sobie dnia bez jedzenia kamieni. Zaznaczyła przy tym, że najpierw tłucze je młotkiem na mniejsze części, aby w czasie jedzenia nie uszkodzić sobie zębów.

Każdego tygodnia zjada ponad kilogram kamieni

Mając 20 lat, po raz pierwszy postanowiła spróbować kamienie. Stwierdziła wówczas, że uwielbia "ich smak i zapach ziemi" i od tego momentu sięga po nie regularnie. Jej ulubionym kamieniem jest mieszanka kilku minerałów, w których skład musi wchodzić granit.

– Jestem uzależniona od jedzenia kamieni. Nie sądzę, abym przetrwała bez kamienia dziennie. Uwielbiam ich zapach ziemi i chrupkość – mówiła. Kobieta wyznała, że każdego tygodnia potrafi zjadać nawet ponad kilogram kamieni. Dodała, że kiedy ma zły dzień, to sięga po garść kamyków, które trzyma w specjalnej szafce kuchennej, i wysysa z nich błoto.

Podkreśliła też, że wybiera bardziej miękkie i kruche skały, które mogą łatwo się rozpaść, ale też takie, które po prostu jej się spodobają. Zdradziła, że kamienie żuje wyłącznie lewą stroną zębów i uważa, że dzięki temu jej zęby stały się mocniejsze.

Gdy ma zły dzień, pocieszają ją kamienie

Teresa Widener przyznała, że od kiedy wyszła za mąż, spożywa mniej kamieni. Nie ukrywa jednak, że jej partner był bardzo zaskoczony, gdy dowiedział się o jej nietypowym uzależnieniu. Mężczyzna zaakceptował jej zaburzenie, przez co Teresa czuje się znacznie bardziej szczęśliwa, a to sprawia, że po kamienie sięga zazwyczaj tylko wtedy, gdy ma gorszy humor.

– Jeśli czuję się źle, jem dużo więcej, ponieważ to mnie pociesza. Jeśli wiem, że mam jakieś kamienie w domu, czuję się lepiej, po prostu wiedząc, że tam są – wyjaśniała. – Jako pocieszenie, są przy mnie, kiedy jestem zdenerwowana – dodała.

Czym jest zespół Pica?

Pica, inaczej zespół łaknienia spaczonego, to celowe spożywanie substancji nie stanowiących produktów żywnościowych, mimo świadomości, iż nie są one jadalne. Zaburzenie należy do grupy zaburzeń odżywiania i obejmuje spożywanie m.in. surowej skrobi, kamieni, lodu czy tynku i kurzu.

Naukowcy uważają, że Pica jest zaskakująco powszechna. Aż 21 procent dzieci do szóstego roku życia może cierpieć na to zaburzenie, ale zdarzają się również takie przypadki wśród starszych osób.

Przyczyny występowania zespołu Pica nadal nie są do końca rozpoznane, jednak według badań, zachowanie polegające na spożywaniu nietypowych substancji pojawia się najczęściej u osób z niedoborem niektórych minerałów w diecie.