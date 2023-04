PiS z Wadowic będzie "bronić" Jana Pawła II. Szykują pozew wobec dziennikarzy

Radni z Wadowic chcą bronić dobrego imienia św. Jana Pawła II. Zarzucili stacji TVN "naruszenie kultu pamięci o osobie zmarłej" i przyjęli uchwałę, która zobowiązuje burmistrza miasta do pozwania dziennikarzy związanych z reportażem "Franciszkańska 3".

Rada Miejska w Wadowicach przyjęła uchwałę "o zachowaniu dobrej pamięci o wadowiczaninie św. Janie Pawle II", która została zaproponowana przez radnych PiS

Burmistrz Wadowic został tym samym zobowiązany do pozwania autorów reportażu "Franciszkańska 3"

Mateusz Kalinowski, prawnik i były burmistrz miasta stwierdził, że "w Konstytucji zagwarantowane są wolność prasy i słowa", a radni swoimi działaniami ośmieszą miasto

W środę 19 kwietnia Rada Miejska w Wadowicach przyjęła uchwałę "o zachowaniu dobrej pamięci o wadowiczaninie św. Janie Pawle II", a tym samym zobowiązała burmistrza miasta do pozwania autorów reportażu "Franciszkańska 3" za "naruszenie kultu pamięci osoby zmarłej urodzonego 18 maja 1920 roku w Wadowicach Karola Józefa Wojtyły - świętego Jana Pawła II Patrona Miasta i jego Honorowego Obywatela".

Projekt uchwały został wprowadzony przez radnych Prawa i Sprawiedliwości na chwilę przed środowym zebraniem.

Wadowice pozwą TVN. "Miasto posiada prawo, a także moralny obowiązek do zachowania dobrej pamięci o zmarłym św. Janie Pawle II"

– Kto jak nie Wadowice? To tu urodził się Karol Wojtyła, to dzięki jego postaci Wadowice są rozsławione w świecie i z całą pewnością dzięki niemu nasze miasto nie jest jednym z 400 miast powiatowych, ale jedynym miastem w Polsce, w którym urodził się papież – uzasadniał projekt uchwały przewodniczący Rady Miasta Wadowice Piotr Hajnosz.

Jak dodał, miasto posiada prawo oraz "moralny obowiązek" do zachowania pamięci o zmarłym papieżu. Burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński, który był obecny na sali obrad, podziękował za postawę radnych i zapewnił, że obrona dobrego imienia św. Jana Pawła II nie jest potrzebna papieżowi, a Polakom.

– My Polacy, dziś decydujemy, na jakich wartościach moralnych i na jakich autorytetach będą wychowywały się nasze dzieci. Jeśli pomniki papieża znikną z naszych placów, a jego imię z nazw ulic, jeżeli religia zniknie ze szkół, to jak będzie wyglądał nasz kraj? Jeśli uda się nas, chrześcijan, jak to mówią, opiłować? – mówił Bartosz Kaliński.

Radni PiS w Wadowicach "ośmieszają miasto"

Były burmistrz Wadowic Mateusz Klinowski stwierdził, że uchwała jest niezgodna z ustawą o samorządzie gminnym.

– Pomijając bezprawny tryb procedowania, którego nie da się obronić, ta uchwała jest sprzeczna z ustawą o samorządzie gminnym. Zadaniem samorządu nie jest dyskutowanie o reportażu dziennikarskim, którego większość z radnych pewnie nie widziała – powiedział i zaznaczył, że Rada Miejska jest samorządem wszystkich mieszkańców, "a nie tylko Jana Pawła II".

Mateusz Klinowski wskazał, ze radni PiS swoimi działaniami ośmieszają miasto i stawiają je na równi z Białorusią czy Chinami. Zaznaczył też, że wolność prasy i słowa są zagwarantowane w Konstytucji.

– Państwo dziś, łącznie z Bartoszem Kalińskim, podpisujecie się pod tym, by ścigać dziennikarzy. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że w Konstytucji zagwarantowane są wolność prasy i słowa. Ośmieszacie nas, łamiąc standardy i chcąc ścigać dziennikarzy – mówił były burmistrz.

Jan Paweł II wiedział? Reportaż o działaniach kard. Wojtyły

6 marca został wyemitowany reportaż "Franciszkańska 3", przedstawiający nowe informacje w sprawie Jana Pawła II. Autor dokumentu, Marcin Gutowski, wskazał, że papież, jeszcze pełniąc funkcję kardynała krakowskiego, miał wiedzieć o nadużyciach seksualnych księży i ukrywać je.

Gutowski zaznaczył, że ma nadzieję, iż "Franciszkańska 3" zakończy dyskusję o tym, czy Jan Paweł II wiedział o pedofilii w Kościele.

– Mam nadzieję, że ten reportaż zakończy dyskusję i festiwal rozmywania rzeczywistości, udawania, że Jan Paweł II mógł nie wiedzieć. Po tej publikacji nie będziemy mieli już wątpliwości, że wiedział i to na długo przed tym, kiedy został papieżem. Teraz, brzydko mówiąc, piłeczka jest po stronie Kościoła – ocenił autor reportażu w rozmowie z TVN24.