Popek komentuje oburzające słowa Jakimowicza. "To jest człowiek prostolinijny"

Anna Popek przed szeroko komentowanym powrotem do "Pytania na Śniadanie" prowadziła w TVP Info program "W kontrze" w duecie z Jarosławem Jakimowiczem. Ostatnio prezenter stanął w jej obronie, obrażając przy tym znaną trenerkę fitness i autorkę książek, Mariolę Bojarską-Ferenc. Teraz Popek odniosła się do zachowania kolegi. Podsumowała, jakim jest człowiekiem.

Anna Popek reaguje na słowa Jarosława Jakimowicza. "Człowiek prostolinijny" Fot. Pawel Wodzynski / East News

Z początkiem kwietnia, po siedmiu latach przerwy, Anna Popek wróciła do "Pytania na Śniadanie"

Na temat jej powrotu do śniadaniówki dobitnie wypowiedziała się także Mariola Bojarska-Ferenc

Potem uaktywnił się Jarosław Jakimowicz, który w obrzydliwy sposób obraził znaną trenerkę fitness

Jak Popek oceniła postawę kolegi, z którym jeszcze niedawno pracowała w TVP Info?

Jarosław Jakimowicz obraził Mariolę Bojarską-Ferenc. Trenerka odpowiedziała

"Ja w ogóle nie myślę o TVP. Uważam, że to jest strasznym obciachem tam występować. Dlatego nie występuję, mimo że brakuje mi telewizji (...) Uważam, że są pewne granice (...) Skoro pani Popek ma takie przekonania, jakie ma i dobrze się czuje w środowisku pisowskim, to jest jej sprawa i jej morale. Nie mnie to oceniać. To tak jakbym oceniała czyjąś wiarę, że ktoś wierzy w buddyzm albo katolicyzm. To jest po prostu kwestia wyboru" – oceniła Mariola Bojarska-Ferenc.

Zobacz także: Mariola Bojarska-Ferenc w "Hallo Haller" o kobiecości, aktywności fizycznej i psychicznej [PODCAST]

Jej wypowiedź skomentował kolega dziennikarki, Jarosław Jakimowicz. Przy okazji obraził prekursorkę fitnessu i zdrowego stylu życia w Polsce.

"Szczerze mówiąc, nie dziwię się rozgoryczeniu. Końcówka życia, tzw. ostatnia prosta i zero spektakularnych sukcesów. Jak widać parcie ogromne. Ania nie robi z siebie Jane Fondy, a wygląda lepiej niż to, to... Rozpoznawalność w skali od 1 do 10 to u tego to, to na poziomie 1. Ania w pokoleniach 40+ to rozpoznawalność 10 (...) Nie przyszłoby mi do głowy komentować tego to, to" – napisał Jakimowicz na Instagramie.

Bojarska-Ferenc postanowiła odnieść się do jego ataku, zarzucając mu między innymi ageizm i seksizm.

"Pan Jakimowicz zapomniał, że matka jego syna jest w podobnym wieku, jak ja. Jaki to przykład ojca dla dzieci? Lekceważenia kobiet i dojrzałości, uczenia braku szacunku! To znaczy, że 60 lat i do ziemi? Przypominają mi się słowa piosenki 'Mniej niż zero' (...) Jestem zbulwersowana i będę stać na straży godnej dojrzałości do upadłego. Nikt w tym kraju nie będzie nam mówił, kiedy mamy kończyć. Dojrzałość to wspaniałość" – powiedziała w "Super Expressie".

Anna Popek reaguje na słowa Jarosława Jakimowicza. "Człowiek prostolinijny"

Popek w rozmowie z JastrząbPost podsumowała Jakimowicza, nawiązując do jego wypowiedzi.

Ma taki charakter. To jest człowiek prostolinijny. Jeżeli w coś wierzy i uważa, że to jest słuszne, to jest lojalny i koleżeński i tak zareagował. Nie czytałam dokładnie tego, co powiedziała Mariola. Pracowałyśmy kiedyś razem w "Pytaniu na śniadanie". Pamiętam jej zaangażowanie w tamten program. Anna Popek JastrząbPost

"Czasem lepiej nie mówić za dużo albo mówić łagodniej niż by się chciało. Przypominam to powiedzenie, że słowo rzucone ptakiem, wraca kamieniem. Czasem człowiek obrywa nie wiadomo skąd, a potem się okazuje, że powiedział coś niepotrzebnego. Trzeba przemyśleć swoje sądy, zanim się je wypowie" – stwierdziła.

Popek została zapytana także o współpracę z prezenterem. "To jest bardzo koleżeński człowiek i te programy poruszały ważne tematy, które nie mogły się znaleźć nigdzie indziej i akurat tam się znajdywały. Więc ja się bardzo cieszę, że zrealizowałam kilka wartościowych reportaży i rozmów. To też był czas, który sporo mnie nauczył" – oznajmiła.

Dziennikarka zaznaczyła, że nie chce wypowiadać się na temat zachowania Jakimowicza poza pracą. "Każdy jest kowalem własnego losu. Nie każdy lubi, żeby mu doradzać. Każdy musi dbać o swoje sprawy" – powiedziała na koniec.