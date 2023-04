Wskazano wstępne przyczyny wybuchu w Sędzińcu. W budynku było 10 osób

D wie osoby są w stanie ciężkim, a dwie w średnio-ciężkim – taki na ten moment jest bilans ofiar wybuchu, do którego doszło w Sędzińcu w Wielkopolsce. Doszło tam do wybuchu gazu w budynku, w którym w chwili tragedii znajdowała się dziesiątka osób, w tym pięcioro dzieci. Gruzowisko było przeszukiwane do 1:00 w nocy.