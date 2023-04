Popek "wygryzła" Tomaszewską z "Pytania na śniadanie"? Jest komentarz prezenterki

Anna Popek po latach przerwy wróciła do prowadzenia programu "Pytanie na śniadanie". Czujni fani zauważyli jednak, że w ostatnim czasie na wizji nie pojawiała się Małgorzata Tomaszewska. Co dalej z jej udziałem w formacie? Jest komentarz samej zainteresowanej.

Małgorzata Tomaszewska pojawi się jeszcze w "Pytaniu na śniadanie"? Fot. VIPHOTO/EAST NEWS // Fot. TRICOLORS/EAST NEWS

Na początku kwietnia Anna Popek odeszła z programu "W kontrze". Prezenterka wróciła do "Pytania na śniadanie"

W śniadaniówce pojawiła się u boku Aleksandra Sikory, który wcześniej tworzył programowy duet z Małgorzatą Tomaszewską

Zaczęły pojawiać się spekulacje jakoby Popek "wygryzła" Tomaszewską z formatu. Jak jest naprawdę? O komentarz pokusiła się sama prowadząca i osoba z produkcji TVP

Zanim Popek przeszła do TVP Info, przez długi czas współpracowała właśnie przy "Pytaniu na śniadanie". Informacja o powrocie do studia śniadaniówki wywołała wiele emocji. – Bardzo jestem szczęśliwa, bardzo wdzięczna, bo to było moje marzenie, aby wrócić do tego programu. Koledzy i koleżanki przyjęli mnie bardzo życzliwie, mam nadzieję, że widzowie też. Tęskniłam za wami i za tymi porannymi spotkaniami – mówiła szczęśliwa Popek na wideo, które wrzuciła na Instagramie.

I tak gwiazda TVP pojawiła się w formacie u boku Aleksandra Sikory. Już wtedy widzowie zaczęli pytać, co stanie się z Małgorzatą Tomaszewską, która dotychczas prowadziła program z prezenterem.

Mijały kolejne dni, a dziennikarki nie było widać na antenie TVP. Ostatnio raz wystąpiła 4 kwietnia. Serwis Plotek podawał, że na razie nie zapowiada się, aby coś w tej sprawie się zmieniło. Ponoć jej wydania miała przejąć właśnie Popek.

Informator portalu przekazał, że "Małgorzata o całej sytuacji miała dowiedzieć się z dnia na dzień, a nikt z szefostwa nie przeprowadził z nią żadnej rozmowy wyjaśniającej". – Dziwi nas, że Gosia ciągle nie pojawiła się w grafiku. To bardzo niekomfortowa sytuacja. Generalnie nikt nic nie wie. Nawet samej Małgosi nie wytłumaczono tej sytuacji – mówiła osoba z otoczenia.

Co dalej z Małgorzatą Tomaszewską w "Pytaniu na śniadanie"?

Szybko jednak okazało się, że Małgorzata Tomaszewska nie musi obawiać się o swoją przyszłość w "Pytaniu na śniadanie". Prezenterka za pośrednictwem swojego profilu w mediach społecznościowych przekazała, że fani nie mają się o co martwić, a ona pojawi się w formacie już 28 kwietnia.

Pudelek także postanowił zapytać swoich informatorów o szczegóły. "Tomaszewska jest i będzie w 'Pytaniu na śniadanie'. Poprowadzi wydanie śniadaniówki 28 i 29 kwietnia (...) Nawet częściej ma być widywana w drugiej połowie maja, ze względu m.in. na urlop kolegi z pracy – Aleksandra Sikory" – czytamy.

Dodajmy, że Anna Popek w najnowszym wywiadzie dla portalu Jastrząb Post także zdradziła kuluary rozmów z szefostwem stacji o powrocie do "Pytania na śniadanie". Dziennikarka miała bowiem tylko uzupełnić zespół prowadzących.

– Propozycja pojawiła się, kiedy wystąpiłam też ja z taką propozycją. Spotkaliśmy się w połowie. Był taki moment, że można było uzupełnić, te znakomite kadry "Pytania na śniadanie" o jeszcze jedną osobę. I tak się złożyło – tłumaczyła.