Sprawa Madeleine McCann – nowe doniesienia ws. podejrzewanego mężczyzny. "Nóż w serce"

Niemiecki sąd poinformował, że postanowił nie rozpatrywać sprawy o przestępstwa seksualne przeciwko mężczyźnie, który był wskazywany jako podejrzany o uprowadzenie Madeleine McCann. Media piszą, że to "nóż w serce" dla rodziców dziewczynki.

Madeleine McCann Fot. Findmadeleine.com

Madeleine McCann zaginęła w maju 2007 roku. Razem z rodzicami i rodzeństwem przebywała na wakacjach w Portugalii

Czteroletnia dziewczynka zniknęła z pokoju hotelowego, podczas gdy jej rodzice byli na kolacji w restauracji znajdującej się zaledwie kilka metrów dalej

Teraz niemiecki sąd zdecydował, że nie jest organem właściwym do rozpoznania zarzutów postawionych Christianowi B., tym samym uchylając nakaz jego aresztowania

Jest on obecnie głównym podejrzanym w sprawie zaginionej Brytyjki

Associated Press relacjonuje, że niemiecki sąd stwierdził, iż region, w którym się znajduje, nie jest ostatnim miejscem zamieszkania podejrzanego Christiana Brucknera w Niemczech.

Zaginięcie McCann. Jest decyzja niemieckiego sądu

Prokuratorzy w mieście Brunszwik w październiku oskarżyli Brucknera w kilku oddzielnych sprawach dotyczących przestępstw seksualnych popełnionych w Portugalii w latach 2000-2017. Podejrzanemu nie postawiono zarzutów w sprawie McCann, w której toczy się śledztwo w sprawie podejrzenia o morderstwo.

Bruckner spędził wiele lat w Portugalii, w tym w kurorcie Praia da Luz mniej więcej w czasie zaginięcia tam Madeleine McCann w 2007 roku. Zaprzeczył jakiemukolwiek udziałowi w jej zniknięciu. Mężczyzna odsiaduje obecnie wyrok siedmiu lat więzienia w Niemczech za gwałt popełniony w Portugalii w 2005 roku.

Sąd poinformował też, że w wyniku swojej decyzji uchylił nakaz aresztowania Brucknera wydany w listopadzie. W oświadczeniu napisano, że nie ma to wpływu na odbycie przez Brucknera jego obecnego wyroku.

Sąd przekazał, że od jego decyzji można się odwołać do sądu wyższej instancji w Brunszwiku."Daily Mail" napisał, że decyzja prokuratury to "nóż w serce" rodziców Madeleine McCann, którzy drugą dekadę czekają, że policji uda się rozwiązać zagadkę zaginięcia ich córki.

Zaginięcie Brytyjki. Co wydarzyło się w Portugalii?

Dziewczynka zaginęła 3 maja 2007 roku, tuż przed czwartymi urodzinami, podczas wakacji w Portugalii.

Jej rodzice spędzali urlop w portugalskim kurorcie Praia da Luz w regionie Algrave. Pewnego wieczora około godz. 19.30 małżonkowie wybrali się na kolację. Ich dzieci zostały w apartamencie. Kilka razy sprawdzali, co się z nimi dzieje, a około godz. 22 okazało się, że w pokoju nie było już Madeleine. Było za to otwarte okno, które wcześniej było zamknięte.

Wkrótce potem życie turystów z Wielkiej Brytanii zamieniło się w piekło, a matka i ojciec nie uniknęli nawet podejrzeń o to, że sami byli zamieszani w porwanie córki. Do dziś nie tracą nadziei na to, że w końcu uda się wyjaśnić tajemnicę zaginięcia dziewczynki.