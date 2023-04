Zapobiegaj marnowaniu żywności z lodówką Haier. Jeszcze bardziej eko

Zero waste to styl życia zgodnie z którym zapobiega się marnowaniu żywności oraz generowaniu zbędnych odpadów. Aby nie wyrzucać jedzenia warto zwrócić uwagę na sposób przechowywania produktów spożywczych tak, by na dłużej pozostały świeże i pełne wartości odżywczych. Lodówka Haier Multidoor HCR7918EIMB dzięki dedykowanym szufladom, technologii Fresher Shield oraz systemowi antybakteryjnemu ABT-Pro zapewni najbardziej optymalne warunki chłodzenia dla twojej żywności.

Świeżość produktów na dłużej

Według badania przeprowadzonego przez Banki Żywności szacuje się, że w Polsce marnowane jest rocznie prawie 3 000 000 ton żywności głównie dlatego, że kupujemy za dużo jedzenia lub przetrzymywana jest w nieodpowiednich warunkach. Warto pamiętać o tym, że różne produkty wymagają różnego sposobu przechowywania, dlatego Haier w swoim urządzeniu zastosował specjalne strefy, które będą w tym pomocne. Szuflada Humidity Zone zapewni odpowiednią wilgotność dla sezonowych owoców i warzyw. Dzięki temu na dłużej zachowają one swoją świeżość i soczystość. Szuflada My Zone Plus pozwoli jednym dotknięciem stworzyć optymalne warunki dla przechowywanych w niej produktów w zależności od aktualnych potrzeb. Można ustawić temperaturę w szufladzie w zakresie od -1°C do +3°C. Przedział od -1°C do 0°C jest idealny dla mięs, +1°C do +2°C dla warzyw, a +3°C to najlepsza temperatura dla owoców.

Producent zastosował autorską technologię Fresher Shield zapewniającą świeżość produktów, a także system ABT-Pro, który usuwa bakterie w całym urządzeniu skutecznie zapobiegając tworzeniu się pleśni i eliminując nieprzyjemne zapachy. Dodatkowo, system poziomego przepływu powietrza pomaga w utrzymaniu idealnej temperatury zarówno w chłodziarce jak i zamrażarce, co daje gwarancję, że przechowywane produkty będą dłużej świeże. Oczywiście, kupując większe zapasy żywności można część z nich zamrozić.

Haier stworzył specjalną strefę Switch Zone, w której użytkownik może sam zdecydować czy potrzebuje więcej miejsca na chłodzenie czy zamrażanie produktów, ponieważ istnieje możliwość swobodnego przełączania chłodziarki w zamrażarkę w tym samym obszarze lodówki. Za pomocą cyfrowego wyświetlacza, znajdującego się na drzwiach urządzenia, można zmienić ustawienie temperatury w zakresie od -18°C do +5°C.

Jeszcze bardziej eko

Zgodnie z filozofią zero waste ważne jest ograniczenie produkcji zbędnego plastiku, dlatego lodówka Haier wyposażona została w dozownik na wodę oraz kostkarkę. Dzięki temu można zrezygnować z zakupu wody w plastikowych butelkach i być bardziej eko. Wbudowana w drzwi urządzenia kostkarka do lodu Absolute Ice ma własny system chłodzenia całkowicie niezależny od chłodziarki i zamrażarki. W ten sposób zimne powietrze wewnątrz modułu jest wolne od zapachów, które nie przenikają z innych stref lodówki. Zarówno lód, jak i filtrowana woda są krystalicznie czyste i pozbawione niepożądanej woni innych produktów zapewniając dostęp do orzeźwiającej wody i napojów w każdej chwili, bez konieczności zakupu ich w nieekologicznych opakowaniach.

