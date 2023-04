Marcin Bosak pobity przez kierowcę Ubera. "Szanowna policjo, błagam..."

W piątkowe popołudnie (21 kwietnia) Marcin Bosak padł ofiarą agresywnego kierowcy popularnej aplikacji, oferującej transport. Aktor pokazał swoją twarz po bliskim spotkaniu z bandytą i jego "kolegami". Zwrócił uwagę na opieszałość policji.

Aktor Marcin Bosak zamieścił na swoim profilu na Instagramie relację z zajścia, które spotkało go dzisiaj na ulicach Warszawy. Wynika z niej, że kierowca Ubera i wspierająca go grupa mężczyzn, rzucili się na niego i poturbowali go.

Dramatyczne wydarzenia rozpoczęły się po tym, gdy artysta zwrócił uwagę owemu kierowcy. Miał jechać nieostrożnie i niemalże wjechać w 11-letniego chłopca, młodszego syna Bosaka. Jan na szczęście jest cały. Jego tata niestety został dotkliwie pobity.

"Tak wyglądam. Będę miał takiego guziora. Właśnie przed chwilą jeden pan, kierowca ubera, prawie rozjechał mojego młodszego syna. Jak zgłosiłem protest przeciwko temu postępowaniu, zaczęła się bijatyka" – oznajmił.

Artysta przyznał, że był zaskoczony tym, gdy do mężczyzny dołączyli jego agresywni znajomi. "Nie wiadomo skąd znalazło się czterech czy pięciu jego kolegów i dostałem solidne bęcki" – powiedział ewidentnie wstrząśnięty zajściem

Bosak szybko zatelefonował pod numer alarmowy. Dał jednak do zrozumienia, że liczył na szybszą reakcję funkcjonariuszy. Ponad pół godziny czekał na przyjazd policji. Na nagraniu zaprezentował siniaki oraz obolałe miejsca.

"Czekam na policję już od pół godziny, więc szanowna policjo, błagam, pomóż mi w tej sytuacji, jestem obywatelem tego kraju" – zwrócił się z apelem do służb.

Nadmieńmy, że Marcin Bosak jest znany szerszej publiczności za sprawą roli w serialu "M jak miłość", gdzie wcielał się w postać Kamila. Aktor ma na swoim koncie udział w wielu znanych produkcjach filmowych. Zagrał m.in. w "Pokocie", "W ciemności", "Polityce", "Banksterach" czy "Zupa nic". Prywatnie 43-letni gwiazdor ma za sobą związek z aktorką Moniką Pikułą, z którą doczekał się dwóch synów.

Marcin Bosak miał guza. Aktor przeszedł poważną operację

Rok temu Marcin Bosak był gościem programu "Miasto kobiet" w TVN Style. W rozmowie z Marzeną Rogalską oraz Olgą Legosz aktor zdecydował się odkryć kulisy najtrudniejszego etapu w swoim życiu.

Opowiedział o walce z nowotworem i depresją. Zdradził co trzymało go przy życiu, kiedy ponad 10 lat temu usłyszał koszmarną diagnozę - nowotwór rdzenia kręgowego.

– Spychałem ten temat. Jeśli usłyszy się od uznanego neurochirurga, że w niektórych przypadkach medycyna jest bezradna, to ciężko mieć dobry nastrój i optymistyczne podejście do życia i świata – podkreślił.

Bosak zaznaczył, że w dniu otrzymania strasznej diagnozy usłyszał też nowinę, która dała mu siłę, aby walczyć o życie. – Monika do mnie zadzwoniła, że jest w ciąży, jak jechałem na konsultację do Łodzi. Pół godziny później dowiedziałem się, że mam guza. Myślę, że ta informacja mnie uchroniła, by nie wpaść w jakiś mrok – oznajmił.

Aktor po operacji przebywał w śpiączce farmakologicznej. – To było pół roku ostrej walki, żeby znowu nauczyć się chodzić i działać samodzielnie – powiedział.