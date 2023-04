"Wiadomości" uczciły urodziny Tuska. Wskazano, ile razy odrzucił zaproszenie do TVP

"Wiadomości" TVP przekonują w najnowszym materiale, że wyborcy nie chcą głosować na Platformę Obywatelską, bo nie ufają samemu Donaldowi Tuskowi. Wskazano również, że lider PO nie chce rozmawiać z Telewizją Polską i policzono, ile razy odrzucił zaproszenie do studia.

"Wiadomości" wskazują, ile razy Donald Tusk odmówił zaproszenia do studia TVP. Forum Media2/youtube.com(screenshot)

W "Wiadomościach" TVP wyemitowano materiał dotyczący działań Donalda Tuska

Zaznaczono, że "brak zaufania do obietnic Donalda Tuska zdaniem komentatorów wynika z jego dotychczasowej działalności politycznej"

W materiale wskazano również, że lider PO ponad 60 razy odrzucił zaproszenie do studia TVP

Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk obchodził w sobotę 66. urodziny. W tym dniu o byłym premierze nie zapomniała Telewizja Polska, która po raz kolejny postanowiła… wytknąć mu jego błędy oraz niechęć do TVP.

"Wiadomości" o Tusku: "Stracił zaufanie przez swoje postępowanie"

"Wiadomości" TVP przedstawiły materiał zawierający sondaż, z którego wynika, że Prawo i Sprawiedliwość ma 36 proc. poparcia, Koalicja Obywatelska - 20 proc., Konfederacja - 9 proc., a Polska 2050 - 5 proc.

Natomiast pozostałe ugrupowania nie weszłyby do Sejmu. W dalszej części materiału pojawiły się jednak stwierdzenia, że na takie wyniki wpływają przede wszystkim obietnice polityków. Co ciekawe, nie powiedziano nic o założeniach Jarosława Kaczyńskiego, natomiast skupiono się na działaniach... Donalda Tuska.

Konrad Wąż, autor materiału, przypomniał, że Tusk, gdy pełnił funkcję premiera, byłby bardzo sceptycznie nastawiony wobec inicjatywy 500+.

– Brak zaufania do obietnic Donalda Tuska zdaniem komentatorów wynika z jego dotychczasowej działalności politycznej – mówił Wąż. Pojawiły się również wypowiedzi obywateli, w których oceniono, że szef PO "stracił zaufanie przez swoje postępowanie" oraz że "wybrał karierę i pieniądze".

Przypomniano również, że podczas jednego ze spotkań z wyborcami lider PO zapowiedział wprowadzenie "babciowego", czyli świadczenia dla matek, które wrócą do pracy. Przytoczono przy tym, że według sondy "Faktu", Polacy twierdzą, że PO nie będzie w stanie wprowadzić takiego rozwiązania. Mimo że w materiale nie zaznaczono tym razem słynnego "Fur Deutschland", to nie obyło się bez wskazania, że dziennik "Fakt" należy do firmy z "niemieckim kapitałem".

Tusk nie chce rozmawiać z Telewizją Polską

Kilka dni temu odbyło się spotkanie przedwyborcze Donalda Tuska w Kleosinie, z którego wyproszono ekipę TVP Białystok. – Nie współpracujemy z państwem, państwo nie mają akredytacji na nasze spotkania - mówiła reporterom TVP posłanka Aleksandra Gajewska.

"Wiadomości" wskazują, że Donald Tusk najwyraźniej nie chce rozmawiać z TVP i przekonują, że odrzucił już 67 zaproszeń do studia. Skomentował to prof. Marcin Szewczak z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który stwierdził, że zapewne "Donald Tusk nie chce, by Telewizja Polska przekazywała prawdę o nim samym".

– Ta sprzeczna z fundamentalną dla demokracji wolnością słowa próba cenzury zostanie zapewne rozliczona przez wyborców – podsumował swój materiał Konrad Wąż.