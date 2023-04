W warszawskim oknie życia znaleziono chłopca. Siostry zakonne nadały dziecku imię

W oknie życia przy ul. Hożej 53 w Warszawie znaleziono chłopca. Dziecko nie miało przy sobie żadnych rzeczy, matka nie pozostawiła też listu. Jak przekazała archidiecezja warszawska, siostry zakonne nadały chłopcu imię Wojciech.

Jak informuje archidiecezja warszawska na swojej stronie, siostry franciszkanki Rodziny Maryi znalazły chłopca w oknie życia w piątek. Dodano, że przy dziecku nie było żadnych rzeczy. Zgodnie z procedurami chłopiec trafił do szpitala.

Wcześniej jednak siostry zakonne, przy których klasztorze znajduje się okno życia, nadały dziecku imię Wojciech – jak czytamy – ze względu na uroczystość patrona Polski, która przypada w niedzielę 23 kwietnia.

"To już kolejne dziecko pozostawione w oknie życia przy ul. Hożej w Warszawie, przy tym klasztorze sióstr franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie" – czytamy. Jak precyzuje "Fakt", mały Wojciech jest 21. dzieckiem znalezionym w tym miejscu.

Okno życia istnieje w Warszawie od 15 lat. Poświęcił je 6 grudnia 2008 roku abp Kazimierz Nycz. Było to wówczas drugie w kraju takie miejsce. Archidiecezja warszawska przypomina, że siostry ze zgromadzenia sióstr franciszkanek Rodziny Maryi pełnią nieustanny dyżur w tym miejscu.

"Raz w miesiącu w swojej kaplicy zakonnej szczególnie modlą się za znalezione przez nie dzieci w oknie życia, ich rodziców biologicznych i adopcyjnych" – czytamy. Obecnie w całym kraju funkcjonuje w sumie 69 okien życia, z których 61 prowadzi Caritas Polska. Z danych organizacji wynika, że do tej pory znaleziono w nich ponad 160 dzieci.

Noworodek w Łodzi miał przy sobie karteczkę z ważną informacją

Jak informowaliśmy w naTemat, jesienią do okna życia sióstr urszulanek w Łodzi został oddany noworodek. Zakonnice ochrzciły go i nadały mu imię Tadeusz. Co ciekawe, chłopiec miał przy sobie karteczkę, na której było napisane, kiedy się urodził. Miał zaledwie tydzień.

Przypomnijmy jednak, że okno życia nie jest idealnym rozwiązaniem. Komitet Praw Dziecka ONZ w odpowiedzi na sprawozdanie z wykonywania Konwencji o prawach dziecka w 2015 roku wzywał Polskę do zakazania korzystania z takich miejsc, których liczba w naszym kraju szybko rosła.

W naTemat.pl Wanda Nowicka krytykowała to rozwiązanie, wyjaśniając, że państwo powinno działać wcześniej, zapewniając młodym ludziom odpowiednią edukację seksualną, szczególnie w zakresie antykoncepcji i zgody na seks.

– W oknach życia porzucane są niechciane dzieci, które najczęściej rodzą się z braku wiedzy o seksie czy antykoncepcji. Komitet Praw Dziecka wielką wagę przywiązuje do tego, aby młodzi ludzie otrzymywali odpowiednią wiedzę na temat zdrowia i życia seksualnego – podkreślała.