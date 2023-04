Sondaż: Polacy jednoznacznie o debacie liderów. Czy Kaczyński ulegnie namowom Tuska?

Czy lider Platformy Obywatelskiej i prezes Prawa i Sprawiedliwości spotkają się na wspólnej debacie? Ponad trzy czwarte Polaków wskazało, że czeka na takie wydarzenie. Nie zadowala jednak deklarowana frekwencja wyborcza.

Najnowszy sondaż wskazuje, że ponad 70 proc. Polaków oczekuje debaty z udziałem Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego

Na pytanie o to, czy debata liderów największych ugrupowań powinna dojść do skutku, aż 58,6 proc. respondentów wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak"

Według sondażu, jedynie 51,4 proc. badanych Polaków wzięłoby udział w wyborach

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzony w dniach 14-16 kwietnia 2023 roku na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków wskazuje, że większość ankietowanych oczekuje debaty z udziałem liderów największych ugrupowań - Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego.

Ponad połowa Polaków chce debaty z udziałem Tuska i Kaczyńskiego

Aż 76,7 proc. respondentów chciałoby, aby Jarosław Kaczyński i Donald Tusk zmierzyli się na wspólnej debacie przedwyborczej. Co więcej, odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 58,6 proc. ankietowanych, z czego przeważającą większość stanowili wyborcy opozycji - 79 proc. Opcję "raczej tak" wybrało natomiast 18,1 proc. badanych i w przypadku tego wariantu najwięcej było wyborców niezdecydowanych - 33 proc.

Blisko 20 proc. respondentów nie chce, aby doszło do takiej debaty, a odpowiedź "zdecydowanie nie" wybrało 6,8 proc. badanych. Najwięcej przeciwników takiego spotkania było w grupie wyborców Zjednoczonej Prawicy. 12,9 proc. ankietowanych "raczej nie chce", aby debata doszła do skutku.

Tylko 3,6 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie, z czego największą grupę w tym przypadku stanowili wyborcy niezdecydowani.

Polacy pójdą do urn?

Nieciekawie prezentują się jednak dane przedstawiające deklarowaną frekwencję w wyborach. Według sondażu, gdyby wybory miały się odbyć w miniony weekend, do urn poszłoby tylko 51,4 proc. badanych Polaków. Odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 42,3 proc. respondentów.

46,4 proc. ankietowanych nie ma zamiaru głosować, z czego aż 29,1 proc. zdecydowanie nie zamierza uczestniczyć w wyborach. 2,2 proc. jeszcze nie wie, czy zagłosuje.

Tusk wzywał Kaczyńskiego do debaty

Donald Tusk wielokrotnie zaznaczał, że "nigdy od debat nie uciekał". Już w 2021 roku wzywał prezesa PiS do wspólnej rozmowy podczas debaty. – Panie Kaczynski, wyjdź z tej swojej jaskini. Stań ze mną twarzą w twarz, na udeptanej ziemi wymienić się argumentami – mówił lider PO na wystąpieniu w Gdańsku.

Również na początku ubiegłego roku sugerował, że z chęcią wziąłby udział w takim spotkaniu. – Od początku mojego powrotu apelowałem do faktycznego mocodawcy Jarosława Kaczyńskiego, żeby stanął do debaty. Jeśli się boi, nie będę tego komentować, jeśli wolałby się schować za premierem Mateuszem Morawieckim, proszę bardzo – zapewnił szef PO, zgłaszając tym samym swoją gotowość do konfrontacji z szefem rządu.