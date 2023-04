Nowy sondaż i duży wzrost poparcia dla Kaczyńskiego i Tuska. Ważna partia poza Sejmem

Alan Wysocki

P artie Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska odnotowały wzrost poparcia o 5 punktów procentowych, tracą za to partie mniejsze: Konfederacja i Polska 2050 – wynika z najnowszego sondażu Kantar Public. Lewica balansuje nad progiem wyborczym, a Polskie Stronnictwo Ludowe nie dobiło nawet do 5 proc. Tymczasem ludowcy to partia, która może się okazać niezbędna do zbudowania koalicyjnego rządu opozycji.