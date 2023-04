Zendaya zaskoczyła uczestników festiwalu Coachella. Zaśpiewała hit z "Euforii"

Festiwal Coachella słynnie z zaskakujących występów gwiazd. Podczas koncertu brytyjskiego piosenkarza Labrintha na scenie gościnnie pojawiła się Zendaya. Aktorka zaśpiewała utwory, które nagrała wraz z muzykiem na potrzeby popularnego serialu "Euforia".

Zendaya zachwyciła uczestników festiwalu Coachella. Zaśpiewała piosenki z "Euforii". Fot. Zabulon Laurent / ABACA / Abaca / East News

Zendaya wystąpiła gościnne podczas drugiego weekendu kalifornijskiego festiwalu Coachella 2023.

Hollywoodzka aktorka i gwiazda "Diuny" pojawiła się na scenie w trakcie koncertu Labrintha, z którym zaśpiewała dwa kawałki z serialu "Euforia".

Festiwalowicze mogli usłyszeć piosenki "I'm Tired" i "All of Us" z kultowej produkcji HBO.

Po występie odtwórczyni Rue podziękowała publiczności na InstaStories.

Zendaya na festiwalu Coachella 2023 (WIDEO)

W sobotę 22 kwietnia Zendaya wystąpiła na scenie drugiego weekendu festiwalu Coachella, gdzie wraz z Labrinthem wykonała dwa utwory z serialu "Euforia" w reżyserii Sama Levinsona. Hollywoodzka gwiazda zaśpiewała kawałki "I'm Tired" oraz "All of Us". W trakcie koncertu publiczność robiła za chórki, co pozytywnie zaskoczyło aktorkę.

Na nagraniach z koncertu widzimy, że Zendaya ubrała na siebie krótką różową sukienkę z falbankami i rozpuściła długie kręcone włosy. "Zachowuje się tak, jakby była wprost urodzona do koncertowania" – czytamy na Twitterze.

Przypomnijmy, że "I'm Tired" mogliśmy usłyszeć w odcinku zatytułowanym "You Who Cannot See, Think Of Thos Who Can" z drugiego sezonu serialu HBO, zaś piosenkę "All of Us" puszczono w finale pierwszej odsłony.

– Chcę powiedzieć, że cholernie kocham tę dziewczynę. Kiedy po raz pierwszy przyjechałem do Los Angeles, byłem przygnębiony i popieprzony… Kiedy ktoś cię podnosi i wspiera jako przyjaciel, musisz trzymać go blisko – tak o aktorce wypowiedział się na scenie artysta.

"Dziękuję mojemu bratu Labrinthowi za zaproszenie mnie i danie mi najpiękniejszej, bezpiecznej przestrzeni, aby znów być na scenie. A do dzisiejszego tłumu… Wow. Moje serce jest pełne, nie mogę wam wystarczająco podziękować za miłość, którą otrzymałem dzisiejszego wieczoru" – stwierdziła później Zendaya na InstaStories.

Warto napomknąć, że w marcu minionego roku aktorka oficjalnie zrezygnowała z kariery muzycznej, by całkowicie oddać się grze aktorskiej.

Zendaya nie była jedynym znanym goście, którego Labrinth zaprosił na scenę festiwalu Coachella. Do jego set-listy dołączyły także piosenkarka Sia i tancerka Maddie Ziegler. Razem wykonali "Thunderclouds".

Dziwne zachowanie Justina Biebera na Coachelli

Coraz większą popularność w sieci zdobywa krótkie nagranie z festiwalu Coachella. Jeden z fanów dostrzegł tam Justina Biebera i jego żonę Hailey. Jak czytamy na portalu Mirror, który także udostępnił ten materiał wideo: Justin nie bawił się tam najlepiej. Pochylił się nad barierkami i głowę schował w kaptur.

Z pomocą przyszła jednak Hailey, która delikatnie głaskała go po plecach. Fani zaczęli komentować publikację. Jeden z nich zwrócił uwagę, że Bieber chyba nie chce tam być. "On nie chce być tam. Można wręcz powiedzieć, że ma lęk spowodowany tym, co się dzieje w tym miejscu" – napisał.

Czytaj także: https://natemat.pl/482195,camila-cabello-i-shawn-mendes-znow-sa-razem-calowali-sie-na-coachelli