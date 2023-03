Oskarżono ją o bycie "wredną dziewczyną" i "stalkerką". Hailey Bieber jest znana po mężu... i ojcu

O Hailey Bieber zrobiło się głośno za sprawą afery wokół jej domniemanych przytyków wobec Seleny Gomez. Internauci przyczepili do niej łatkę Reginy George z komedii "Wredne dziewczyny". Na tym jednak nie kończy się jej krytyka. Fani uważają ją za "stalkerkę" i nepotyczne dziecko - w końcu niewielu wie, że jest córką jednego z Baldwinów.

Hailey Bieber, żona Justina Biebera, podpadła internautom po tym, jak jedno z jej nagrań uznano za naśmiewanie się z hejtu na Selenę Gomez.

Córkę jednego z braci Baldwinów oskarżono o bycie nepo baby, wredną dziewczyną i stalkerką.

Będąc nastolatką, celebrytka musiała z powodu kontuzji zrezygnować z kariery baletnicy. Później przerzuciła się na modeling.

Hailey poznała Justina, gdy miała zaledwie 12 lat.

Jak pisała wcześniej w naTemat Maja Mikołajczyk, Hailey Bieber narobiła wokół siebie niezłego szumu, gdy tuż po hejterskim i bodyshamingowym ataku internautów na Selenę Gomez zamieściła w mediach społecznościowych wymowne nagranie z Kendall Jenner, na którym obie robiły lip-sync następujących słów: "Nie mówię, że na to zasłużyła, ale Bóg ma zawsze dobre wyczucie czasu".

Krótki klip został odebrany przez internautów jako mało subtelna zaczepka ze strony żony Justina Biebera wymierzona w jego ex-dziewczynę. Hailey zaprzeczyła wszelkim zarzutom dotyczącym jakiegokolwiek powiązania z nagonką na Selenę. W poście opublikowanym później na Instagramie wyjaśniła, że nagrany przez nią TikTok miał być wyłącznie formą niewinnej zabawy.

Zanim w ogóle wybuchła ta afera, Hailey Bieber nie była aż tak powszechnie kojarzona. Wiele osób znało ją tylko z tego, że jest małżonką kanadyjskiego piosenkarza. Nie każdy wie, że jej ojciec to jeden z braci Baldwinów.

Kim jest Hailey Bieber? (RODZICE, KARIERA)

Hailey Bieber urodziła sie 26 lat temu w mieście Tucson w stanie Arizona jako córka znanego z oscarowego filmu "Podejrzani" amerykańskiego aktora Stephena Baldwina (młodszego brata Aleca Baldwina) i brazylijskiej graficzki Kennyi Deodato. Dorastała na wyspie Long Island, gdzie pobierała naukę w zaciszu domowy, a stamtąd podróżowała często do Nowego Jorku, by brać udział w lekcjach baletu.

Według Insidera celebrytka odbyła letni kurs w American Ballet School i szkoliła swój taniec pod czujnym okiem najlepszych ekspertów z Miami City Ballet. Bieber od dziecka marzyła o byciu baleriną, lecz w wyniku kontuzji stopy musiała zrezygnować z dalszej kariery. Na przestrzeni lat wielokrotnie powtarzała, że tęskni za tańczeniem.

Zmuszona do zmiany planów Bieber postanowiła spróbować swoich sił w modelingu. W końcu nie brakowało jej urody ani odpowiedniego wzrostu. W 2014 roku przyjęto ją do agencji Ford Models, a już rok później jej twarz zdobiła okładki magazynów takich jak "Vogue", "Wonderland" czy "L'Officiel". Do kampanii reklamowych zatrudnił ją Ralph Lauren, zaś na wybieg - Tommy Hilfiger i Philipp Plein.

W 2016 roku podpisała kontrakt z IMG Models. W latach 2019-2021 pojawiła się na billboardach Calvina Kleina, w kampanii promującej perfumy Versace oraz w reklamie Saint Laurent.

W 2022 roku założyła własną markę kosmetyków do pielęgnacji skóry. Nadała jej nazwę Rhode.

Związek Hailey Baldwin i Justina Biebera

Po prześledzeniu aktywności Hailey Bieber w internecie da się zauważyć, że od najmłodszych lat była fanką Justina Biebera. W mediach społecznościowych można znaleźć wideo sprzed lat, na którym córka Baldwina próbuje podejść do przyszłego męża w trakcie rozdawania fanom autografów. Nagranie sprawiło, że dużo osób zaczęło zarzucać celebrytce, że jest stalkerką.

Gdy Hailey miała zaledwie 12 lat, ojciec przedstawił ją Justinowi po jego występie w programie "TODAY". W 2011 roku para wpadła na siebie podczas premiery filmu "Never Say Never" opowiadającym o karierze idola nastolatek. Wówczas Bieber był w burzliwym związku z Seleną Gomez.

W 2015 roku paparazzi przyłapali Justina na spotkaniu z Hailey. Zdjęcia zrobione w nowojorskiej restauracji Mr. Chow wywołały sporą kontrowersję, ponieważ muzyk wciąż miał być związany z byłą gwiazdką Disneya.

W kolejnym roku Baldwin i Bieber potwierdzili, że są parą. – Nie jesteśmy na wyłączność. Justin ma zamiar wyruszyć w trasę. Relacje w tym wieku są skomplikowane – mówiła gwiazda w rozmowie z "E!". Czas pokazał, że pierwszy związek celebrytów nie przetrwał próby czasu. Autor muzycznego hitu "Baby" wrócił na dwa lata do Gomez, a z Baldwinówną ponownie nawiązał relację dopiero w 2018 roku.

Następnie wszystko poszło z górki. Para zaręczyła się w lipcu 2018 roku, a we wrześniu amerykańskie tabloidy obiegła plotka o ich rzekomej ceremonii ślubnej. Tak naprawdę Bieberowie powiedzieli sobie sakramentalne "tak" dopiero w 2019 roku - wcześniej piosenkarz chciał zadbać o swoje zdrowie psychiczne.

Zawarcie małżeństwa poskutkowało tym, że para chętniej mówiła publicznie o wyzwaniach, jakie pojawiły się w ich życiu tuż po stanięciu na ślubnym kobiercu. – To było naprawdę trudne, ponieważ wszystko skupiało się na traumie. Był tylko brak zaufania. (...) Nie chcesz przestraszyć swoich najbliższych, mówiąc im: "Boję się" – wyjaśnił Bieber dziennikarzowi "GQ".

– Koniec końców jest moim najlepszym przyjacielem, ale to i tak wymaga od nas dużego nakładu pracy – dodała Hailey w wywiadzie z "Harper's BAZAAR".

W 2022 roku u Biebera zdiagnozowano zespół Ramsaya Hunt, który spowodował u niego jednostronny paraliż twarzy, zaś Baldwin trafiła do szpitala z powodu zakrzepu krwi w mózgu. Para przyznała, że obie sytuacje były dla nich przerażające, ale wspólnie je przezwyciężyli.

Hailey Bieber - oskarżenia o bycie "mean girl", "nepo baby" i "stalkerką"

Zarzuty o dopiekanie Selenie Gomez przyczyniły się do tego, że na TikToku ludzie zaczęli publikować swoje relacje z niezbyt pozytywnych spotkań z Hailey Bieber. Autentyczności większości z nich nie da się niestety sprawdzić, aczkolwiek wystarczyło parę filmików, by żonę światowej sławy gwiazdy pop okrzyknięto w internecie mianem prawdziwej "mean girl". Internauci zaczęli tworzyć nawet fotomontaże, na których twarz Hailey nałożono na postać Reginy George z kultowego filmu "Wredne dziewczyny".

Oczywiście wiadomość o zawodzie, jaki wykonuje ojciec Bieber, również nie uszła uwadze ludzi. Niektórzy twierdzą, że za sukces Hailey odpowiada jej pochodzenie - nazwano ją "nepo baby" podobnie jak wcześniej Lily-Rose Depp czy Mayę Hawke.

Do oskarżeń o stalking Justina Biebera doszły jeszcze zarzuty o kopiowanie wyglądu byłych dziewczyn gwiazdora pop. Po Twitterze i TikToku krążą kolaże porównawcze z fotografiami ex muzyka (m.in. Nicoli Peltz oraz Sofii Richie) i Hailey.

