Tajemnicze zaginięcie młodej Ukrainki. Zniknęła w drodze do Warszawy

Policja z Otwocka szuka 24-letniej obywatelki Ukrainy Marii Chervoniak. Młoda kobieta miała przejechać z Katowic do Warszawy, a stamtąd do miejscowości Wiązowna. Policja wystosowała apel.

Młoda Ukrainka zaginęła w Polsce. Apel policji. Fot. Policja w Otwocku

Młoda kobieta z Ukrainy w połowie kwietnia miała wyjechać z Katowic do Warszawy, a następnie do miejscowości Wiązowna

Niestety, nie dotarła na miejsce. Policja wystosowała apel w tej sprawie. Nie jest jasne, co się z nią stało

Każdy, kto wie coś o zaginionej, powinien zadzwonić do komendy w Otwocku pod numer tel. 47 724 19 00 lub na numer alarmowy 112

Jak informuje na swojej stronie KPP w Otwocku, trwają poszukiwania zaginionej 24-letniej obywatelki Ukrainy.

Tajemnicze zaginięcie młodej Ukrainki

"Mariia Chervoniak w dniu 12 kwietnia br. miała wyjechać z Katowic do Warszawy, a następnie do miejscowości Wiązowna. Jednak do chwili obecnej nie dotarła do wskazanego miejsca, jak również nie nawiązała kontaktu z rodziną" – czytamy w komunikacie na ten temat.

Policjanci proszą w związku ze sprawą o informacje, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej.

Jak wygląda zaginiona? Rysopis:

wzrost 168 cm,

krępa sylwetka,

włosy długie, kręcone, ciemny blond.

Fot. Policja w Otwocku

Policja prosi też wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej, bądź mają jakiekolwiek informacje dotyczące jej zaginięcia o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Otwocku tel. 47 724 19 00 lub z najbliższą jednostką policji tel. 112.

Pomoc w sprawie zaginięć oferuje również Itaka

W Polsce w sprawach dotyczących zaginięć pomaga nie tylko policja, ale też m.in. Fundacja Itaka– Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Jest to jedyna organizacja pozarządowa w Polsce, która całościowo zajmuje się problemem zaginięcia. Fundacja znalazła już ponad 12 tys. osób i pomaga ponad 1500 osób rocznie.

"Poszukujemy zaginionych, pomagamy ich rodzinom. Jesteśmy grupą ludzi, których łączą wspólne wartości: troska o dobro i bezpieczeństwo drugiego człowieka, poszanowanie praw człowieka i obywatela, poszanowanie jego prawa do samostanowienia" – podano na stronie fundacji.

Itaka ma też infolinię wsparcia dla rodzin osób zaginionych:

22 654 70 70 – z telefonów stacjonarnych w Polsce

+48 22 654 70 70 – dla połączeń z zagranicy i połączeń z telefonu komórkowego.

Linia wsparcia czynna jest całodobowo, 7 dni w tygodniu.

Ponadto także rząd stworzył infolinię do Ukraińców, którzy potrzebują pomocy. Działa ona od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8:00 – 16:00. Dedykowana infolinia jest dostępna pod numerem 47 721 75 75.

Ile osób z Ukrainy przekroczyło polską granicę?

Dodajmy, że poprzedniej doby (23 kwietnia) funkcjonariusze straży granicznej odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 27,6 tys. osób. Od 24 lutego 2022 roku było to ponad 11,342 mln osób.

Z kolei 23 kwietnia z Polski do Ukrainy odprawiono 26,1 tys. osób. Od 24 lutego 2022 roku było to 9,569 mln osób.