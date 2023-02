Po roku od wybuchu wojny w Polsce schronienie przed bombami odnalazło 1,6 mln obywateli Ukrainy. Aż 100 tys. z nich mieszka w Warszawie. Ponad 80 proc. naszych gości podjęło się legalnej pracy – wynika z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazanych RMF FM.

Mija rok od inwazji Putina. Oto co wiadomo o uchodźcach z Ukrainy w Polsce. Fot. Piotr Hukało / Reporter / East News

1,6 mln Ukraińców wystąpiło do polskich urzędów o wydanie numeru PESEL. Aż 1,3 mln z nich mieszka w Polsce na stałe

W polskich szkołach uczy się obecnie aż 200 tys. ukraińskich dzieci. Z udostępnionych punktów pomocowych korzysta zaś 80 tys. uchodźców

Najwięcej obywateli Ukrainy przebywa obecnie w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. 80 proc. uchodźców pracuje legalnie na podstawie uproszczonych przepisów

Mija rok od inwazji Putina. Co wiemy o uchodźcach z Ukrainy w Polsce?

24 lutego 2022 roku Władimir Putin rozpoczął brutalną, zbrodniczą i niczym nieuzasadnioną inwazję na Ukrainę. Od tego czasu do Polski napłynęły całe masy uchodźców. Zdecydowana większość z nich to kobiety i dzieci.

Mężczyźni zostali bowiem od razu zatrzymani i skierowani do działań zbrojnych. Wówczas w kraju zapanowało niemałe zamieszanie.

– Obudził mnie głośny huk. Niedaleko mojego domu przeleciał samolot wojskowy. Na początku byłam w ciężkim szoku. Zaczęłam czytać artykuły w internecie i od razu przygotowałam najważniejsze rzeczy takie jak woda, jedzenie, leki, dokumenty i pieniądze – wspominała pierwszy dzień wojny dla naTemat 32-letnia Tatiana.

"W biegu" utworzono masę punktów pomocowych, wolontariusze oddolnie zaczęli przyjmować Ukraińców do swoich domów, a rząd w trybie pilnym zmieniał przepisy, by ułatwić proces przekraczania granicy, skierowania ukraińskich dzieci do szkół i podjęcia pracy w Polsce.

Po kilku tygodniach jednak fale migracji ustały, część Ukraińców wróciła do kraju, a inni zadomowili się u nas na dobre. Sprawa uchodźców na długo zeszła z medialnego świecznika. Jak więc sytuacja wygląda teraz, po roku od wybuchu wojny?

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało RMF FM konkretne dane. Wynika z nich, że obecnie w kraju przebywa 1,3 mln Ukraińców, a 1,6 mln wyrobiła lub jest w trakcie wyrabiania numeru PESEL. Jak pisaliśmy, jeszcze rok temu w kraju przebywały aż 2 mln Ukraińców.

105 821 uchodźców z Ukrainy przebywa w Warszawie. O wiele mniej, choć wciąż wielu żyje we Wrocławiu. To miasto wybrało 44 812 osób. W Krakowie przebywa 31 648 uciekających przed wojną Ukraińców.

26 252 przebywa w Poznaniu, a 17 258 w Gdańsku. 16 736 w Łodzi i 14 483 w Szczecinie. W Katowicach znalazło się 10 995 uchodźców.

Po roku wojny w Ukrainie obecnie ze zbiorowych schronień czy punktów pomocowych korzysta 80 tys. osób. Aż 40 tys. osób z tej grupy podjęła pracę. W przypadku stolicy Polski ponad 60 tys. osób otrzymało zatrudnienie. W skali całego kraju mowa o aż 80 proc. pracujących uchodźcach.