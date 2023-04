Ks. Isakowicz-Zaleski trafił do szpitala. Nowe informacje ws. jego zdrowia

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski pod koniec lutego poinformował, że choruje na nowotwór. Obecnie duchowny przebywa w szpitalu. Wiadomo, jaki jest stan jego zdrowia i jak przebiega leczenie.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Fot. Jan Graczynski/East News

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski ma nowotwór prostaty. Chorobę udało się wykryć w miarę wcześnie

– Na szczęście nie ma przerzutów. To miało związek ze stosunkowo wczesnym wykryciem raka – wyjaśnił "Super Expresowi" duchowny

Pod koniec lutego duchowny poinformował, że choruje na raka prostaty. – Stwierdzono u mnie nowotwór. Nie w tym jest problem. Jestem człowiekiem wierzącym. Znam dziesiątki ludzi, którzy wychodzą z tej choroby – powiedział ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski w rozmowie z portalem RP.pl.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski jest w szpitalu

Dwa miesiące później wiadomo nieco więcej o jego stanie. – Jestem w szpitalu, przechodzę radioterapię. Kiepsko się czuję po niej, chociaż dopiero ją zacząłem – przekazał "Super Expresowi" duchowny.

Z informacji portalu wynika, że operacja nie jest wskazana, ponieważ ksiądz ma stenty na aorcie. – Na szczęście nie ma przerzutów. To miało związek ze stosunkowo wczesnym wykryciem raka – wyjaśnił ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Duchowny mówił też, że "człowiek jest słaby". – Jeśli chodzi o mnie, to sądziłem, że jestem odporny, ale kiedy okazuje się, że jest to nowotwór złośliwy, to wszystko się łamie – stwierdził.

I dodał: – Inaczej bym już się dawno poddał. Wierzę, że wszystko będzie dobrze i że wyzdrowieję. Mam nadzieję, że wygram z rakiem.

Ks. Isakowicz-Zaleski to polski Ormianin, duchowny katolicki obrządków ormiańskiego i łacińskiego, działacz społeczny, duszpasterz Ormian-katolików. Urodził się we wrześniu 1956 roku w Krakowie.

Rak prostaty atakuje mężczyzn w różnym wieku

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, lekarze alarmują, że rak prostaty przestał być już dawno chorobą tylko i wyłącznie starszych osób i atakuje coraz młodszych mężczyzn.

Co więcej, rak prostaty to jeden z najczęstszych nowotworów złośliwych u mężczyzn. Najczęściej rzeczywiście nowotwór ten wykrywa się u mężczyzn powyżej 65. roku życia, ale coraz częściej chorują panowie, którzy nie ukończyli 45. roku życia.

– Średnia wieku pacjentów, którzy rozpoczynają leczenie, wynosi 69 lat, ale są też zdecydowanie młodsi. Mój najmłodszy pacjent miał zaledwie 34 lata – tłumaczył podczas jednej z konferencji na ten temat dr Artur Drobniak z Oddziału Klinicznego Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Na wczesne wykrycie raka prostaty pozwala badanie PSA (badani z krwi - przyp. red.), któremu regularnie powinien poddawać się każdy mężczyzna po 50. roku życia.