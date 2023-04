Podatek od prezentów komunijnych to nie fikcja. Kto powinien go zapłacić i ile wynosi?

Zwyczajowo na pierwszą komunię świętą dzieci otrzymują prezentu. Niekiedy koperty wręczane maluchom są bardzo grube i rodzice powinni zapłacić od nich podatek. Kiedy pojawia się taki obowiązek i czy można być od niego zwolnionym?

Podatek od prezentów komunijnych to nie fikcja fot. Bartlomiej Magierowski/East News

Według definicji zawartej w art. 888 Kodeksu cywilnego darowizna to "forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku". Można zatem uznać, że prezent komunijny jest darowizną, od której niektórzy rodzice powinni zapłacić podatek.

Podatek od prezentu na pierwszą komunię świętą należy zapłacić, jeśli wartość wszystkich darowizn pochodzących od jednej osoby (np. babci lub dziadka) w ciągu pięciu lat przekroczyła ustawowy limit (więcej o limitach w dalszej części tekstu). W takiej sytuacji z komunijnych kopert trzeba rozliczyć się tak samo jak z darowizny czy ze spadku.

Zwolnienie od zapłaty podatku za komunijny prezent

Rządowy portal podatki.gov.pl podaje, że"jeśli otrzymasz spadek/darowiznę od kogoś z najbliższej rodziny, to możesz skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn".

Prawo podatkowe za najbliższą rodzinę uznaje:

męża/żonę;

zstępnych: dzieci, wnuków, prawnuków;

wstępnych: rodziców, dziadków pradziadków;

pasierbów;

rodzeństwo;

ojczyma/macochę.

Chcąc skorzystać z tej możliwości, trzeba wypełnić formularz SD-Z2 dotyczący otrzymania darowizny. Dokument należy złożyć w urzędzie skarbowym odpowiednim dla miejsca zameldowania.

Ważne jest to, żeby darowizna była udokumentowana przelewem. W przypadku darowizny przekazanej gotówką skorzystanie z ulgi nie będzie możliwe, a prezenty komunijne zostaną opodatkowane na zasadach ogólnych.

Wysokość podatku od prezentu z komunii

Wysokość podatku za komunijne prezenty jest obliczana na podstawie wartości majątku nabytego ponad kwotę wolną, która wynosi:

10 434 zł dla I grupy podatkowej;

7878 zł dla II grupy podatkowej;

5308 zł dla III grupy podatkowej.

Grupy podatkowe ustalane są na podstawie stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a nabywcą majątku:

I grupa podatkowa: małżonek, wstępni, zstępni, pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa;

II grupa podatkowa: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych.

III grupa podatkowa: pozostali.

Przykładowe wysokości podatków:

5000 zł od osoby niespokrewnionej z III grupy podatkowej – 12 zł podatku;

10 000 zł od osoby niespokrewnionej z III grupy podatkowej – 612 zł podatku.

Niezgłoszenie darowizny na komunię

Jeżeli darowizna nie zostanie zgłoszona do Urzędu Skarbowego, fiskus potraktuje to jako oszustwo. Karą za nie może być opodatkowanie karną 20 proc. stawką podatku, a także kara grzywny w wysokości: od 1163,3 zł do 33 503 040 zł – i choć prezenty komunijne nie powinny być istotą sakramentu, to warte mieć to na uwadze.

