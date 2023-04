Rodowicz w domowym wydaniu. Wokalistka pokazała, jak wygląda bez makijażu

Maryla Rodowicz to bez wątpienia królowa polskiej estrady. Widzowie kojarzą ją z barwnymi kostiumami i mocnym makijażem. Tym razem zaskoczyła swoich fanów i opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym zapozowała w domowym wydaniu i bez makijażu.

Maryla Rodowicz bez makijażu. Wokalistka zapozowała w domowym wydaniu Fot. VIPHOTO/East News

Maryla Rodowicz od wielu lat występuje na estradzie. Za każdym razem oprócz wielkich przebojów, w pamięci widzów pozostają jej odważne stylizacje i mocny makijaż

Artystka nieustannie zaskakuje swoich fanów. Niedawno opublikowała zdjęcie z dzieciństwa, na którym widać, że już jako dziecko miała oryginalny styl

Tym razem wokalistka zapozowała w domowym wydaniu, bez grama makijażu na twarzy

Kolorowe kreacje, oryginalne kroje czy odważne makijaże to cechy, które charakteryzują Marylę Rodowicz. Właśnie z tym fani zawsze będą kojarzyli królową polskiej piosenki. W sieci jednak bardzo rzadko artystka pokazuje się w "domowym" wydaniu. Tym razem postanowiła ponownie zaskoczyć swoich fanów i pokazać, jak prezentuje się po ściągnięciu "scenicznej maski".

Maryla Rodowicz bez makijażu. Wokalistka zapozowała w domowym wydaniu

Pewnie większość, chociaż raz wyobrażała sobie Rodowicz bez makijażu. Choć niechętnie pozuje bez makijażu, na jej instagramowym koncie można znaleźć kilka fotografii sauté. Przypomnijmy, że w tym roku wokalistka 8 grudnia skończy 78 lat. Pomimo tego, bez makijażu artystka robi naprawdę świetne wrażenie. Zachwyca naturalnością!

W podobnym wydaniu celebrytka pojawia się podczas uprawiania sportu. Wówczas również nie przejmuje się makijażem. Przypomnijmy, że artystka fascynuje się tenisem, a w sieci nie brakuje zdjęć, na których można zobaczyć ją na korcie. Nie wszyscy wiedzą, że Rodowicz w młodości, zanim została wokalistką, marzyłam o karierze sportowej.

Rodowicz opublikowała zdjęcie z dzieciństwa

Maryla Rodowicz często lubi publikować posty, w których prezentuje kadry ze swojego życia prywatnego, zawodowego, a czasem wspomina zamierzchłe czasy. W sieci jednak bardzo trudno znaleźć zdjęcia artystki z młodości.

Niedawno Rodowicz postanowiła to zmienić i na Instagramie dodała zdjęcie z dzieciństwa. Gwiazda estrady postanowiła umieścić w internecie zdjęcie, na którym widać kilkuletnią dziewczynkę. Jak się okazało na zdjęciu pozuje sama Rodowicz ubrana w krakowski strój. Jednak wokalistka zwróciła uwagę w szczególności na jedną rzecz, z której naprawdę jest dumna.

"To ja, duma mnie rozpiera z powodu szklanych korali" – napisała na Instagramie Rodowicz. Artystka nie musiała długo czekać by na jej zdjęcie zareagowali zachwyceni fani.

"Tak zostało do dziś. Co za sceniczny pazur"; "Jaka fajna energia, pani Marylko"; "Też miałam taki strój krakowianki"; "Jaka piękna Słowianeczka"; "Wspaniała fotografia z dzieciństwa, Pani Marylo"; "Piękna pamiątka ślicznie pani wyglądała"; "No pięknie i tak to się zaczęło i trwa do dzisiaj..."; "Śliczna była Pani już za dziecka Pani Marylo" – pisali użytkownicy pod postem na Instagramie, wychwalając swoją idolkę.