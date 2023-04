Będzie drogo... Poznaliśmy ceny biletów na szlagier Polska – Niemcy

PZPN poinformował we wtorek, ile najmniej będzie musiał zapłacić kibic, by zobaczyć szlagierowy mecz towarzyski Polska – Niemcy na trybunach PGE Narodowego. Wejściówki zaczynają się od 140 zł.

Towarzyski mecz Polska – Niemcy. Ile za bilet? PZPN podał ceny Fot. Darren Staples / Associated Press / East News

Towarzyski mecz Polska – Niemcy odbędzie się 16 czerwca. Wielu kibiców od razu zaczęło zastanawiać się, ile trzeba będzie zapłacić, by móc na żywo zobaczyć spotkanie PGE Narodowym.

Jak przekazał we wtorek Polski Związek Piłki Nożnej, cena za wejściówki zaczyna się od 140 zł. Za najdroższy bilet trzeba będzie zapłacić już 280 zł.

Towarzyski mecz Polska – Niemcy na PGE Narodowym. Znamy ceny biletów

Mecz z Niemcami będzie miał charakter jedynie towarzyski, ale mimo to ceny biletów podrożały w porównaniu z niedawnym spotkaniem z Albanią w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Wzrost wynosi od 20 zł za kategorię trzecią do 40 zł za kategorię pierwszą. Nie zmieniły się jedynie ceny biletów dla kibiców z niepełnosprawnościami.

Tyle będą kosztować bilety:

kategoria I: 280 zł,

kategoria II: 210 zł,

kategoria III: 140 zł,

bilet rodzinny (opiekun i dziecko do 12 lat): 110 + 70 zł,

osoba niepełnosprawna (na wózku inwalidzkim z opiekunem): 90 zł,

easy access (osoby ze znaczną niepełnosprawnością wraz z opiekunem, maksymalnie 176 miejsc): 90 zł.

PZPN przedstawił też harmonogram sprzedaży biletów. Od wtorku 16 maja wejściówki będzie można kupić przez aplikację InPost Fresh, natomiast od 18 maja bilety będą dostępne w otwartej sprzedaży.

Polacy z Niemcami wygrali tylko raz

Przypomnijmy, że spekulacje na temat organizacji meczu Polska – Niemcy trwały od jakiegoś czasu, a w poniedziałek 24 kwietnia szef PZPN Cezary Kulesza oficjalnie potwierdził, że w czerwcu w stolicy dojdzie do spotkania Biało-Czerwonych z odwiecznym rywalem.

Dodajmy też, że 20 czerwca, a więc cztery dni po towarzyskim meczu z Niemcami, Polacy rozegrają swoje kolejne spotkanie w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy w 2024 roku. Lewandowski i spółka polecą do Mołdawii.

Niemcy, którzy będą gospodarzami turnieju, nie muszą brać udziału w eliminacjach i spokojnie mogą skupić się na sparingach. W marcu nasi zachodni sąsiedzi wygrali z Peru 2:0 i przegrali z Belgami 2:3.

Ostatni raz Polacy grali z Niemcami podczas Euro 2016 we Francji (0:0). Do tej pory obie ekipy grały ze sobą 21 razy, Biało-Czerwoni wygrali tylko raz – 11 października 2014 roku w meczu eliminacyjnym do ME na PGE Narodowym nasza reprezentacja wygrała 2:0.