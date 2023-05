Morfologia, lipidogram, poziom glukozy - to najpopularniejsze badania. Częściej badają się kobiety

Anna Kaczmarek

P atrząc na statystyki wykonywanych badań w sieci laboratoriów Diagnostyka, śmiało możemy powiedzieć, że to głównie kobiety dbają o badania profilaktyczne. Mężczyźni powinni w tej kwestii nadrobić braki. Co ciekawe nawet trzy czwarte pakietów badań skomponowanych dla mężczyzn kupują kobiety. Kupują je dla swoich bliskich. To kobieta troszczy się o zdrowie całej rodziny – mówi w podcaście Zdrowie bez cenzury dr n. med. Beata Skowron, specjalistka laboratoryjnej diagnostyki medycznej z sieci laboratoriów Diagnostyka.